Esto lo anunció la presidenta Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación
Esto lo anunció la presidenta Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación
Por Redacción EC

En su primer Mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció la creación de la política de Estado “Jóvenes con Futuro”, una iniciativa que buscará impulsar la inserción laboral de los jóvenes, fortalecer el emprendimiento y ampliar el acceso a la educación superior mediante Beca 18.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.