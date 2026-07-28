En su primer Mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció la creación de la política de Estado “Jóvenes con Futuro”, una iniciativa que buscará impulsar la inserción laboral de los jóvenes, fortalecer el emprendimiento y ampliar el acceso a la educación superior mediante Beca 18.

Durante su discurso ante el Congreso, la mandataria señaló que uno de los principales objetivos será reducir el desempleo juvenil, que actualmente afecta a más de 250.000 jóvenes de entre 14 y 24 años que no logran encontrar un empleo.

Para ello, el Gobierno ampliará y mejorará los programas orientados a fortalecer las capacidades para el trabajo, entre ellos Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y las iniciativas de apoyo integral al emprendimiento.

En su primer Mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció la creación de la política de Estado “Jóvenes con Futuro”, una iniciativa que buscará impulsar la inserción laboral de los jóvenes, fortalecer el emprendimiento y ampliar el acceso a la educación superior mediante Beca 18. (Fuente: Andina)

La meta planteada por el Ejecutivo es reducir la tasa de desempleo juvenil de cerca del 10% a la mitad durante los próximos años.

Asimismo, Fujimori anunció que su gestión ampliará el programa Beca 18, con el objetivo de que un mayor número de jóvenes acceda a estudios superiores y mejore sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

La presidenta sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer a las familias y garantizar mayores oportunidades para la población joven. “Nuestro propósito será que ningún peruano quede desprotegido por el lugar donde nació, por la condición económica de su familia o por la ausencia del Estado. Proteger a nuestros niños y fortalecer a sus familias será proteger el futuro del Perú”, afirmó.

Al cierre de este anuncio, la mandataria envió un mensaje dirigido a la juventud peruana, a la que exhortó a mantener la perseverancia frente a las dificultades.

“Quiero dirigirme a los jóvenes para decirles que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos. La resiliencia y la perseverancia se construyen día a día, porque siempre podemos volver a levantarnos para volver a comenzar”, expresó.