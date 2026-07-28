La presidenta Keiko Fujimori, en su primer discurso de 28 de julio por Fiestas Patrias, indicó que uno de los objetivos de su gobierno es el fortalecimiento de la política exterior con impulsos en los acuerdos de integración.

Es así que, durante el mensaje presidencial, sostuvo que el fortalecimiento a estos tratados de integración, como la Alianza del Pacífico, tienen como fin incrementar la competitividad de las economías en los mercados globales.

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Añadió que van a impulsar la Comunidad Andina para avanzar en esta integración.

“Nuestro interés es redoblar los lazos de cooperación y trabajo conjunto regional, con la siempre bienvenida participación de España en la promoción de la amistad y los intereses comunes de Iberoamérica”, apuntó en su Mensaje a la Nación.

Otro punto señalado por la mandataria es la priorización del rol del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec), así como buscar la apertura de nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países del Medio Oriente.

Ello se debe a que, como indicó Fujimori, el Perú cuenta con una posición geográfica que permite consolidar al país como un puente para conectar el Asia Pacífico y el Medio Oriente con los mercados de América Latina y el Caribe.