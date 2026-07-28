Esto lo anunció la presidenta Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación (Foto: Andina)
Esto lo anunció la presidenta Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en su primer mensaje a la Nación que la sostenibilidad fiscal será el quinto objetivo de su gobierno y aseguró que su gestión buscará fortalecer la estabilidad fiscal, impulsar la inversión y reformar el Estado para recuperar el crecimiento económico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.