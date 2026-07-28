La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en su primer mensaje a la Nación que la sostenibilidad fiscal será el quinto objetivo de su gobierno y aseguró que su gestión buscará fortalecer la estabilidad fiscal, impulsar la inversión y reformar el Estado para recuperar el crecimiento económico.

“La reforma del Estado no será suficiente para transformar el país si no va acompañada de medidas que aseguren la sostenibilidad fiscal, ese será nuestro quinto objetivo”, señaló durante su mensaje ante el Congreso.

Como parte de ese objetivo, indicó que su gobierno ordenará las cuentas públicas, eliminará el gasto innecesario y utilizará cada sol del Estado con responsabilidad. “La estabilidad fiscal no es solo una cifra: es la condición necesaria para crecer, generar confianza y sostener las políticas sociales que necesitan los peruanos”, añadió.

La mandataria sostuvo que la recuperación económica estará basada en tres ejes. “Reactivaremos los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa”, afirmó.

En esa línea, ofreció a la inversión nacional y extranjera estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras, además de reducir las trabas innecesarias y devolver predictibilidad a las decisiones del Estado. “Cuando la inversión se multiplica, se crean empresas, se genera empleo y crece el país”, indicó.

Fujimori también anunció un profundo proceso de desregulación para eliminar normas innecesarias y reducir las cargas burocráticas que enfrentan ciudadanos, emprendedores e inversionistas. Asimismo, señaló que reorganizará la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia del Estado.

Dentro de esa reforma, adelantó la creación de una Autoridad Nacional Digital, la implementación de una identidad digital para los ciudadanos y una transformación del sistema de compras públicas. Explicó que la medida buscará fortalecer los mecanismos de control y aprovechar el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones y ahorrar recursos que volverán a los ciudadanos en forma de obras y servicios.

La presidenta también vinculó la reactivación económica con un mayor impulso a la infraestructura. Señaló que acelerará la inversión pública y privada en infraestructura productiva, incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos, así como proyectos de agua, saneamiento e infraestructura de riego. Entre los proyectos mencionó la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima, la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca, y diversas carreteras nacionales.

Como parte del diagnóstico de la situación que recibe su gobierno, Fujimori señaló que, según la Contraloría General de la República, el Estado perdió más de S/24.000 millones por corrupción durante el 2023. Además, indicó que diversos análisis estiman que la ineficiencia en el gasto público supera los S/40.000 millones cada año. “Estos recursos mal utilizados son hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, carreteras que nunca llegaron y oportunidades que les fueron arrebatadas a millones de peruanos”, afirmó.