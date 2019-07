Mensaje a la Nación: Fact checking de lo dicho en materia económica

El Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra estuvo cargado de un componente político bastante notorio. No obstante, el primer tema analizado por Vizcarra correspondió a la situación económica del país.

En El Comercio realizamos una revisión minuto a minuto de todo lo que se comentó durante el discurso, y evaluamos la veracidad y exactitud de cada afirmación.

1. "En el contexto internacional, este año el FMI ajustó a la baja el crecimiento del PBI mundial para 2019. Este menor crecimiento de la actividad económica global se da en un contexto de intensificación de las tensiones comerciales entre China y EE. UU y las crecientes tensiones geopolíticas. Para América Latina, también se redujo su proyección de crecimiento a tan sólo 0,6% para este año. El Perú está integrado al mundo y, por tanto, sufre los impactos de la desaceleración económica mundial. Sin embargo, para nuestro país proyectamos un crecimiento de la Economía de un 3,5% para este año, claramente muy por encima del promedio de la región".



Incierto. Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China sí están afectando el crecimiento del PBI mundial. El Perú se ve afectado. No obstante, si bien el FMI ha bajado sus pronósticos de crecimiento para el Perú a 3,5%, otras instituciones no son tan optimistas. El Banco Central de Reserva del Perú estimada 3,4%, el BBVA 2,9% y Macroconsult: 2,7%.

2. "La recaudación consolidó su recuperación, al alcanzar la presión tributaria el 14.1% del PBI en el año 2018, revirtiendo la tendencia observada en los 3 últimos años a la baja. Para el 2019, se espera mantener la tendencia creciente de la recaudación, lo que significará más de S/ 112.000 millones".



Verdadero. Sí se ha revertido una tendencia que venía a la baja en lo que se refiere a la recaudación tributaria. Entre enero y junio, se ha visto un incremento de 4,4% en comparación con el mismo lapso. En junio creció 0,3%. El año pasado se logró recaudar S/104.000 millones. Se estima que sí se logrará la meta de recaudación mencionada por el presidente.

3. "En 2018, el Perú se posicionó como una de las economías con la mayor tasa de expansión en la región, al crecer 4%, a pesar de la corrupción".



Verdadero. El año pasado el PBI local creció 3,96%. Otras economías también vieron un alza, pero lo hicieron en menor medida. Brasil solo creció 0,1%, Colombia 2,7% y México 2%. Ahora bien, Bolivia creció en 4,22% y Chile hizo lo propio con un 4%.

4. "Luego de 18 años en que las pensiones de los jubilados de la ley N° 19990 estuvieron congeladas, se dispuso un incremento de más del 20%. Este reajuste beneficia a más de 500.000 pensionistas".



Impreciso. Sí, la pensión mínima de la ONP (sistema nacional de pensiones) ha crecido este año. Hubo un reajuste de la pensión reciben los jubilado de S/ 85 para los pensionista que reciben S/ 415. Mientras que para los pensionistas que reciben S/ 857.36, el reajuste es de S/ 35.



No obstante, el presidente no comentó que la institución se encuentra en una fuerte crisis financiera. El propio jefe de la ONP ha pedido un cambio sustancial en la forma que se maneja esta entidad (quiere que el proceso sea más similar al de una AFP).



El Instituto Peruano de Economía ha estimado que 2 de cada 3 afiliados no recibirá una pensión. Solo la carga procesal por juicios en contra le significó un gasto en abogados por S/16,7 millones en 2017. Tomando los números de los últimos 10 años, esta cifra aumenta a S/166,6 millones.

5. "Una gran ventana de oportunidad se ha presentado para nuestra agricultura para continuar con esta exitosa senda de crecimiento gracias a los 14 Proyectos de Ley aprobados por el Congreso durante el primer Pleno Agrario celebrado hace unas semanas".



Impreciso. En efecto, hace 1 mes y medio se llevó a cabo un pleno agrario, en donde se aprobaron 14 medidas a favor del sector. No obstante, no se discutió (y sí estaba en agenda, de hecho, era el primer punto) la ley de promoción agraria, que ha sido una de las causas del gran crecimiento del sector desde hace al menos 10 años.

6. "Otro proyecto relegado por más de 40 años es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, un anhelo largamente esperado por la población cusqueña, y hoy, ya se eligió al país que nos brindará la asistencia técnica, y tenemos previsto, el inicio de la construcción para el próximo año. Debe quedar claro que se respetará el legado arqueológico, natural, histórico y cultural del Cusco, así como las fuentes de agua de las que disponen los cusqueños".



Impreciso. La Ministra de Transportes y Comunicaciones (MTC), María Jara Risco, comentó que el aeropuerto de Chinchero será una obra verde, sustentable, que permita traer desarrollo y que garantice una operación aérea segura.



Hay un conflicto entre varios economistas, historiadores y expertos en general con respecto a este tipo de afirmación de parte del Estado. Adicionalmente, la semana pasada la Contraloría General de la República emitió un informe de orientación de oficio en el que advierte al MTC de situaciones adversas en el proceso de contratación al gobierno de Corea del Sur como supervisor de la obra. Pidió que se revise cómo se llevó a cabo la evaluación.

7. "Respecto a los medicamentos, ¡no es posible que los peruanos continuemos pagando los precios más elevados por las medicinas en comparación con otros países! Exhorto a la representación nacional a debatir y aprobar el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo. Será un hito fundamental en el país que una ley exprese que los medicamentos forman parte del derecho humano a la salud y no una mercancía".



Verdadero. El Ejecutivo, en efecto, presentó hace 1 mes un proyecto de ley para que las farmacias privadas tengan la obligación de vender medicamentos genéricos a los consumidores. El Ministerio de Salud hará una lista con los genéricos que no deben faltar. A este proyecto se han sumado otros dos que van en la misma línea, uno del partido Nuevo Perú y otro de Cambio 21.



Cabe resaltar que según abogados constitucionalistas y expertos en derechos al consumidor, este tipo de proyectos es inconstitucional, ya que regula al mercado y lo fuerza a vender productos que no necesariamente los tienen mapeados.