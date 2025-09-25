Mercado de cosmética e higiene personal creció 8,4% el primer semestre 2025, ¿por qué la venta directa creció más que el ‘retail’?

El mercado de la cosmética, belleza e higiene personal sigue en plena transformación, donde solo en el primer semestre de este año ya anota un crecimiento de 8,4% frente al mismo periodo del año pasado y ha superado por lejos sus cifras previas a la pandemia. Actualmente, este sector, que en los primeros seis meses de este año ha facturado S/4.675 millones, aporta un 0,8% del PBI y está compuesto por 1.500 marcas en el país.

Ángel Acevedo, presidente del gremio de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostiene que si bien ha habido un importante crecimiento de la industria, no todas las categorías han crecido a ese ritmo. La categoría de fragancias, que representa el 24% de las ventas de todo el sector, creció 15%; maquillaje, que pesa 13%, creció 8% en el primer semestre del año; y tratamiento facial y corporal creció entre 6% y 7%; mientras que capilares creció 6%.

“El crecimiento predominante ha sido de fragancias, que es una categoría focalizada en la venta directa. En tanto, el canal ‘retail’ domina capilares e higiene personal”, refiere. Y , precisamente, según cuenta Acevedo, higiene personal tuvo una contracción en el primer semestre de este año, que responde a una contracción de dos importantes jugadores de este sector como son Colgate y Procter & Gamble, importadores.

Colgate, según el estudio de inteligencia comercial de Copecoh, tuvo una caída en sus importaciones frente al primer semestre del 2021, cuando ostentaba el 17% del ‘market share’ de las importaciones del sector, a tener el 13,5% en el primer semestre de este año. Además, Procter & Gamble (P&G) tenía el 20% de las importaciones en el 2019 y pasó al 10% este semestre, con lo que anota una reducción a la mitad en los últimos seis años. Frente al primer semestre del año pasado, retrocedió 3,9 puntos porcentuales.

Más de 150 fragancias están relacionadas con las alergias de contacto.

Para el ejecutivo, estos resultados responderían a los cambios organizacionales que ha tenido P&G en los últimos años y, en cuanto a Colgate, comenta que ya se empezarían a percibir los efectos del problema que tuvieron con sus pastas dentales este año, que a nivel de la región presentaron fallas de idoneidad y daños a la salud de los consumidores en algunos lotes de ciertas marcas conocidas de su portafolio, lo que, augura, se sentirá con mayor fuerza en los próximos meses.

Por su parte, Unilever sí ha mostrado crecimiento y hoy, Acevedo muestra que esta trasnacional ya ha alcanzado el mismo tamaño que P&G.

Lo mejor es consultar siempre con tu dentista de confianza ante cualquier duda sobre qué pasta dental usar. (Foto: zoranm / iStock) / zoranm

Esto en contraparte con el crecimiento de Belcorp, Yanbal y Natura, los tres jugadores más importantes del canal de venta directa, que han tenido una fuerte expansión por encima de los dos dígitos. “Y esa es la explicación por la cual la venta directa le ha ganado punto y medio en participación y el ‘retail’ ha perdido punto y medio”.

Vale precisar, eso sí, que Natura también participa en el mercado ‘retail’, y ya cuenta con unas 13 tiendas, la última acaba de abrir en el Real Plaza Salaverry.

A nivel de canales, el ‘retail’ este primer semestre ha representado 55,3% de la facturación del mercado, mientras que el año pasado pesaba el 56,8%; en tanto el canal de venta directa avanzó hasta el 44% del mercado, el año pasado en la primera mitad del año representaba un 42,3% de las ventas. En ambos canales se incluyen también las ventas del canal e-commerce.

Con más de 50 años en el mercado, Yanbal (antes Unique en Perú) es una corporación peruana dedicada a la fabricación y venta directa de cosméticos con presencia en diez países.

Recordemos que el Perú es uno de los mercados donde la venta directa sigue siendo un canal muy importante, que aunque ya no es el más grande, frente al ‘retail’, sigue siendo preponderante y el principal para categorías como fragancias y maquillaje.

No obstante, dentro del canal ‘retail’, que es muy amplio, el subcanal que crece en 30% es el de tiendas especializadas, mientras que el que ha mostrado menor dinamismo ha sido el de supermercados.

De acuerdo a Copecoh, el ticket promedio de los productos de este canal es de US$5 o S/19 por producto e ingresaron unas 350 marcas nuevas durante los primeros seis meses de este año. De estas, 272 fueron por empresas nuevas del mercado y 78 por parte de empresas que ya operan en el país.

El 25% de estas marcas provienen de otros países de América y Europa, el 10% de África, en particular de Egipto, y la gran mayoría, el 50%, de los mercados de Asia Pacífico.

A diferencia de otros estudios de Copecoh, este contó con una mayor segmentación por categorías, la incorporación de la medición de la categoría de protección solar y el uso de la inteligencia artificial para ello, mencionó Acevedo. Para el próximo año, estima que el crecimiento del mercado de belleza será 6%.