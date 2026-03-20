El mercado de vivienda en Lima Metropolitana alcanzó en 2025 niveles históricos, con un crecimiento de ventas de 38,6% respecto al año anterior, consolidando uno de los mejores desempeños del sector en las últimas décadas. Así lo informó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 98.

Las ventas no solo marcaron un récord histórico, sino que superaron en 30,8% el anterior máximo registrado en 2013. Distritos como Miraflores y Jesús María lideraron el mercado, mientras que Surquillo, San Miguel, Cercado de Lima y La Victoria destacaron por sus altos crecimientos interanuales.

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En paralelo, la oferta total de vivienda en la capital creció 3,4% frente a 2024 y acumuló un aumento promedio anual de 7,7% en el último decenio, superando incluso el ritmo registrado entre 2004 y 2014. Solo en el cuarto trimestre de 2025, la oferta del segmento Mivivienda aumentó 5,9% respecto al trimestre previo.

El dinamismo del mercado estuvo impulsado principalmente por el segmento Mivivienda, que se consolidó como el más activo del sector. El rango 5 concentra el 50,4% de su oferta y continúa liderando el crecimiento.

A ello se suma el desempeño del rango 4, que creció 28,3% interanual y mantiene una expansión sostenida desde inicios de 2023. En tanto, los rangos 1 al 3 registraron un incremento de 55,7% frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, no todos los segmentos muestran el mismo dinamismo. El informe de Capeco señaló que la oferta de Techo Propio cayó 5,6% en el último trimestre, mientras que la vivienda no social retrocedió 4,2%, alcanzando su nivel más bajo desde finales de 2021.

“Mivivienda es clave para asegurar la sostenibilidad del mercado habitacional”, subrayó Valdivia, al advertir que el dinamismo de este segmento contrasta con el estancamiento en la colocación de créditos, pese al crecimiento de la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC).

El mercado evidencia además una creciente concentración en departamentos de menor metraje y en edificios de alta densidad. El 48,5% de la oferta corresponde a proyectos de 20 a 30 pisos, especialmente en Lima Centro, donde el 83,7% de las unidades se ubica en edificaciones de 20 pisos a más.

Las viviendas menores a 30 m² crecieron 30,8% interanual, aunque aún representan solo el 1,7% del total. Valdivia enfatizó que la estabilización de precios y tasas de interés ha favorecido la expansión del mercado, pero advirtió que las restricciones municipales están desplazando la demanda hacia nuevos distritos.

En ese contexto, Capeco planteó acciones urgentes para recuperar y fortalecer los programas de Vivienda de Interés Social (VIS). Entre ellas, asegurar mayor presupuesto para subsidios, reincorporar el rango 5 al marco VIS, fortalecer el rol vinculante del Ministerio de Vivienda frente a las municipalidades y empoderar la Comisión Consultiva de Vivienda para garantizar continuidad en la política sectorial.

“El mercado ha demostrado su enorme potencial, pero debe terminar la confusión sobre la VIS y reconocerse la realidad actual de la demanda”, remarcó el especialista, al señalar que iniciativas como el proyecto Martinete reflejan el camino hacia una innovación urbana, arquitectónica y constructiva acorde con las nuevas necesidades habitacionales.