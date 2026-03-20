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Distritos como Miraflores y Jesús María lideraron el mercado, mientras que Surquillo, San Miguel, Cercado de Lima y La Victoria destacaron por sus altos crecimientos interanuales. Foto: GEC.
Distritos como Miraflores y Jesús María lideraron el mercado, mientras que Surquillo, San Miguel, Cercado de Lima y La Victoria destacaron por sus altos crecimientos interanuales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El mercado de vivienda en Lima Metropolitana alcanzó en 2025 niveles históricos, con un crecimiento de ventas de 38,6% respecto al año anterior, consolidando uno de los mejores desempeños del sector en las últimas décadas. Así lo informó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 98.

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