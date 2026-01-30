Mercado inicia el año con pie derecho: Perú alcanza 20% de rentabilidad, aunque activos en dólares retroceden

El 2026 inicia con buen pie para las inversiones, pese a un 2025 marcado por la volatilidad, que no terminó de materializarse en los retornos de los activos tradicionales. Según Sura Investments, el desempeño del mercado en el primer mes del año ha sido positivo.

De acuerdo con su reporte al cierre de esta semana, la renta variable local en Perú registró retornos de 20% en lo que va del año, seguida por el promedio de Latinoamérica (14,5%), Asia (6%) y Japón (5,6%). No obstante, el desempeño fue menos favorable para los activos en dólares, que mostraron “retornos neutros, casi negativos”, con una variación de –0,4%, explicó Iván Zárate, gerente general de SAB SURA.

La guías para el mercado este 2026

Aun así, este panorama marca las pautas que guiarán el desempeño de los mercados en los próximos meses. Las perspectivas para este 2026 apuntan a un escenario con retos similares a los del 2025, como el ruido comercial asociado a la política arancelaria impulsada por Donald Trump, aunque en un contexto de re-aceleración económica, con un crecimiento global estimado cercano al 2,8%.

En este marco, se espera la continuidad del ciclo de recortes de tasas en las principales economías del mundo, aunque con menor intensidad que en el año previo. Ello responde a que varias de estas economías —como Europa y el Reino Unido— y, en particular, Estados Unidos, se encuentran cerca de sus tasas neutrales, lo que vuelve más incierto el margen para nuevos recortes. En el caso estadounidense, el escenario de dos reducciones de tasas en 2026 aún no está plenamente definido. Por ello, el impulso a los mercados ya no vendría principalmente de la política monetaria, sino de los estímulos fiscales en economías como Estados Unidos —con iniciativas como la One Big Beautiful Bill—, así como en Alemania y Japón, señala Mauricio Guzmán, vice president, Investment Strategy & Fund Selection.

Activos más rentables

Con ello, la perspectiva para los distintos activos se mantiene favorable. Según explica Joaquín Barrera, Director de Fixed Income, la preferencia por los activos de riesgo continuará, aunque sin los retornos extraordinarios observados en 2025, tanto en el hemisferio norte como en Latinoamérica. En este entorno, se espera un desempeño positivo tanto de la renta variable como de la renta fija, esta última apoyada por los estímulos monetarios, lo que también abre espacio para una mayor participación de los activos alternativos.

“Los activos alternativos juegan un rol relevante, ya que permiten capturar oportunidades de retorno en un contexto en el que otros activos se encuentran más estabilizados”, comenta Barrera.

Todo ello ocurre en un entorno en el que las tensiones arancelarias y las fricciones geopolíticas mantienen al mercado en estado de alerta. En este contexto, los inversionistas se muestran más propensos a tomar utilidades ante cualquier noticia adversa, pese a que el mercado acumula tres años consecutivos de retornos extraordinarios, con un crecimiento cercano al 20% del índice S&P 500 al cierre de 2025. A ello se suma una atención creciente sobre el retorno real que pueda generar la inteligencia artificial.

¿Cómo se presenta el mercado peruano?

En este escenario, el mercado peruano consolida su posición dentro de la renta variable regional, apoyado en una mejor valorización, que desde el año pasado ha comenzado a cerrar la brecha frente a Estados Unidos, impulsada por una rotación hacia mercados con mayor valor relativo, como Latinoamérica, y respaldada por un sólido crecimiento de utilidades.

“Para 2026 se espera que las utilidades crezcan a tasas muy sólidas en la mayoría de países, por encima del 10%”, agrega Guzmán.

Este giro de timón ha beneficiado al Perú, cuya preferencia se sustenta en fundamentos macroeconómicos sólidos: una proyección de crecimiento económico cercana al 3% hacia 2026, mayor consumo impulsado por los retiros de las AFP, inflación controlada, inversión privada estable y términos de intercambio históricamente altos, favorecidos por el precio del cobre. A ello se suma que el país cuenta con una mayor protección frente a eventuales tensiones arancelarias, dado que su principal socio comercial es China, y no Estados Unidos, sostuvo Barrera.

Estos factores han derivado en un inicio de año “muy, muy fuerte”, comentó Guzmán. En el caso de la renta variable, explicó que la bolsa peruana ha cerrado su brecha de descuento frente a la región y ahora negocia con una ligera prima, sustentada en la calidad de sus compañías y su exposición al sector minero. Si bien los retornos excepcionales se concentraron en 2025, para este año el mercado apunta a una dinámica más estable, en un entorno que sigue siendo favorable para la inversión.

En el mercado de renta fija local, las ganancias de capital son más limitadas ante el ciclo de recortes de tasas; sin embargo, el activo mantiene su atractivo por la estabilidad y el devengo de intereses. En términos de tasa real, Perú ofrece un retorno de entre 2,75% y 3%, ubicándose como la tercera más atractiva entre los mercados emergentes, solo por detrás de Brasil y Colombia.

Expectativas del dólar en el mercado peruano

Respecto a la divisa estadounidense, los expertos prevén que mantenga su tendencia a la baja, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos, así como por el déficit fiscal del país, que representa un riesgo relevante.

En el mercado local, este contexto se ve reforzado por un mayor flujo de dólares proveniente de las exportaciones de oro y cobre, además de una balanza comercial ampliamente positiva. Según indicaron, estos factores han llevado al tipo de cambio a niveles no vistos desde 2020 y, aunque el Banco Central ha intervenido, el sol cuenta con fundamentos sólidos para mantenerse fuerte, con un posible piso en torno a S/ 3,20.