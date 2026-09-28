Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 104, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, señaló que el rango 5 de MiVivienda se mantiene como el segmento más dinámico, con 2,512 viviendas. Foto: GEC.
Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 104, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, señaló que el rango 5 de MiVivienda se mantiene como el segmento más dinámico, con 2,512 viviendas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el mercado de vivienda en Lima mantiene una tendencia positiva y la venta acumulada de los últimos cuatro trimestres sumó 32,222 unidades, 30% más que en el periodo anual anterior. Sin embargo, este crecimiento no se distribuye de manera uniforme: mientras los segmentos de mayores precios concentran buena parte del dinamismo, los rangos 1, 2 y 3 de MiVivienda, vinculados a una importante demanda de vivienda social, muestran un crecimiento reducido.

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