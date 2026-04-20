Mercado Libre anunció un compromiso estratégico como Limited Partner en el Fondo 5 de Gradient, un fondo de capital de riesgo en etapa temprana con sede en Silicon Valley enfocado en inteligencia artificial aplicada.

Esta inversión marca el primer acuerdo de Mercado Libre como Limited Partner en un fondo de inversión. Con su compromiso en el Fondo 5 de $220 millones de Gradient, Mercado Libre obtiene visibilidad sobre el ecosistema global de startups en etapas iniciales (pre-seed y seed).

“La IA es la columna vertebral de nuestra estrategia de crecimiento y ya está incorporada en todo lo que hacemos, desde la personalización de la experiencia de usuario hasta modelos complejos que analizan miles de variables en milisegundos para prevenir fraude y evaluar crédito de forma instantánea”, afirmó Leandro Cuccioli, SVP de Corporate Development, Strategy and IR en Mercado Libre.

“Invertir en Gradient nos da un asiento en primera fila para la próxima ola de innovación en IA, permitiéndonos llevar esos aprendizajes a las millones de personas que usan nuestra plataforma todos los días, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo de largo plazo en América Latina”, agregó Cuccioli.

Este posicionamiento estratégico permite a la compañía identificar tecnologías emergentes de manera temprana e integrarlas en su ecosistema a escala.

“Estamos entusiasmados de contar con Mercado Libre como inversor en el último fondo insignia de seed de Gradient. La innovación en IA es hoy un fenómeno global y América Latina se ha convertido en una de las principales regiones en adopción de nuevas herramientas y productos de IA. Así como los pagos, la mensajería y el ridesharing transformaron la región hace una década, hoy es claro que la IA sigue una trayectoria similar. Con esta alianza, podemos acelerar esa adopción al conectar uno de los mayores ecosistemas tecnológicos con una de las compañías tecnológicas más grandes de la región”, señaló Darian Shirazi, Managing Partner en Gradient.

Cabe precisar que el quinto fondo de Gradient está enfocado principalmente en aplicaciones B2B reinventadas, agentes y los stacks de desarrollo que respaldan a empresas como Mercado Libre en la construcción interna de capacidades de IA, áreas que se alinean estrechamente con las prioridades estratégicas de la compañía en personalización, automatización e infraestructura escalable.