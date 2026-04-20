Resumen

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Este posicionamiento estratégico permite a la compañía identificar tecnologías emergentes de manera temprana e integrarlas en su ecosistema a escala. Foto: GEC.
Este posicionamiento estratégico permite a la compañía identificar tecnologías emergentes de manera temprana e integrarlas en su ecosistema a escala. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mercado Libre anunció un compromiso estratégico como Limited Partner en el Fondo 5 de Gradient, un fondo de capital de riesgo en etapa temprana con sede en Silicon Valley enfocado en inteligencia artificial aplicada.

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