Resumen

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Se trata de líneas que cursaron tráfico en los últimos tres meses, es decir, aquellas que enviaron, recibieron o consumieron activamente datos, llamadas o mensajes en la red móvil en dicho periodo. Foto: GEC.
Se trata de líneas que cursaron tráfico en los últimos tres meses, es decir, aquellas que enviaron, recibieron o consumieron activamente datos, llamadas o mensajes en la red móvil en dicho periodo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que al cierre del primer trimestre de 2026, el mercado peruano alcanzó los 39.4 millones de líneas móviles, considerando solo aquellas que cursaron tráfico en los últimos tres meses, lo que significó un crecimiento de 2,85% en comparación al mismo periodo de 2025 cuando se reportaron 38.3 millones de líneas a nivel nacional.

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