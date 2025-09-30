La venta de vehículos nuevos registró 18,214 unidades en agosto (+27,8%), según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la segunda venta mensual más alta en lo que va del 2025, superando el promedio mensual del año y situándose algo por encima de nuestra proyección, informó Scotiabank en su Reporte Semanal del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2025.

Para el cierre del 2025, la entidad proyecta que la venta de vehículos crecería alrededor del 15%, lo cual significaría la venta de alrededor de 195 mil unidades, entre vehículos ligeros y pesados, cifra que se convertiría en un récord de ventas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esta proyección se sustenta en la mejora de los ingresos reales de la población -dado el incremento del empleo formal privado y las menores presiones inflacionarias, la apreciación del sol frente al dólar, lo cual impulsa la compra de vehículos dado que abarata su precio en moneda local- y la mejora de condiciones crediticias -menor nivel de tasas de interés.

Por el lado de vehículos pesados, las ventas serían impulsadas por la mayor demanda de unidades por parte de empresas de los sectores minería y construcción y, en menor medida, por la demanda de buses por parte de empresas de transporte de personal.

No obstante, el informe advierte que la proyección dada tiene un sesgo al alza ante la reciente aprobación del octavo retiro de AFP, lo que podría elevar la probabilidad de utilizar estos fondos como cuota inicial para la compra de vehículos ligeros, especialmente para el último bimestre del año. “Si bien antes esperábamos una desaceleración en las ventas para el cuarto trimestre del 2025, debido a un efecto base y a la cercanía a las elecciones presidenciales, ella podría no ser tan acentuada”, explicó Scotiabank.

Ventas en la región

La venta de vehículos nuevos en Perú resalta a nivel regional. Así, con cifras acumuladas entre enero y julio del 2025 de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda), el aumento de las ventas en Perú (+21%) solo estuvo por debajo del desempeño en ventas en Argentina (+68,9%) por mejora en condiciones macroeconómicas, cambiarias y crediticias y Colombia (+26,7%), recuperación en ventas luego del bajo desempeño en los años 2023 y 2024. Asimismo, el crecimiento proyectado fue mayor respecto a las ventas en Brasil (+4,1%), Chile (+3,4%) y Ecuador (+1,4%).

A mediano plazo, se resaltó que el país tiene un potencial de crecimiento interesante, dado que, con cifras al cierre del 2024, en Perú se colocaron 4,9 vehículos por cada mil habitantes, cifra por debajo de lo colocado en Chile (16,1), Brasil (12,5), Argentina (9,0), y Ecuador (6,0), según estimaciones de Scotiabank en base a la cifra de ventas de Aladda y cifras de población al cierre del 2024.

Ventas acumuladas al mes de agosto

La venta de vehículos nuevos entre enero y agosto alcanzaron las 135,243 unidades, 21% más respecto al mismo periodo del 2024, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Por categorías, la venta de vehículos ligeros (119,874 unidades) creció 21%.

Por segmentos, destacaron las ventas de vehículos tipo SUV (+27%) debido a la preferencia por unidades amplias, y camionetas pick-up (+30%), utilizadas generalmente para movilizarse en zonas de difícil acceso, demandadas por empresas de los sectores minería y construcción.

Por su parte, la categoría de venta de vehículos pesados creció cerca de 30%. Por segmentos, resaltó la venta de camiones (+29%) ante la mayor demanda de parte de empresas de los sectores minería, manufactura y construcción, siguiendo la tendencia de crecimiento de la inversión privada. De otro lado, la mayor demanda de buses (+36%), se debió al incremento de pedidos por parte de empresas de transporte de personal y de transporte interprovincial.