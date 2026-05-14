Resumen

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En los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento sostenido de las importaciones de origen asiático, liderado por China, Corea e India. Foto: GEC.
En los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento sostenido de las importaciones de origen asiático, liderado por China, Corea e India. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El mercado de cosméticos inicia con un sólido desempeño en el mercado peruano, al registrar un crecimiento de 6 % durante el primer trimestre del año, tras alcanzar un valor de consumo de S/2.400 millones, según el Estudio de Inteligencia Comercial (EIC) presentado por el Gremio de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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