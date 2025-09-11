Mercedes Aráoz: “A pesar de los vaivenes políticos y las cosas que hay que mejorar, Perú se presente como una excelente plaza para inversiones de largo plazo”

Al término del roadshow de inversiones inPeru, en Madrid, dos ministros de Estado, el superintendente del Mercado de Valores, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, y la presidenta ejecutiva de la gira brindaron una conferencia de prensa.

“Más de 80 personas formaron parte de la delegación peruana en esta gira. El éxito de este viaje es rotundo”, dijo Mercedes Araoz, líder de inPerú. En Londres, indicó, se ha enfatizado el tema minero. En Madrid, el interés de los inversionistas se ha manifestado de manera más trasversal, desde obras de infraestructura, conectividad, educación, salud y minería.

Así también, la presidenta ejecutiva de inPerú resaltó la presencia del titular del MEF, Raúl Pérez Reyes; de la titular del Mincetur, Desilú León; del ministro Energía y Minas, Jorge Montero; de Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores; de Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP, y de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, durante la gira. Además, resaltó la solidez macroeconómica del Perú y las reglas claras que permiten generar negocios de manera transparente.

“A pesar de los vaivenes políticos y las cosas que hay que mejorar, Perú se presente como una excelente plaza para inversiones de largo plazo”, aseguró. Asimismo, dijo tener muy buenas expectativas respecto a las reuniones que se han sostenido durante los días de la gira.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, resaltó la oportunidad de aumentar el número de plantas fotovoltaicas. “Hay una empresa que está evaluando colocar 150 megas más en una planta (fotovoltáica)”, refirió. A esto se suman los proyectos de transporte (aeropuertos y puertos), las 18 líneas de transmisión eléctrica, proyectos de saneamiento, educación y salud, entre otros. “Estamos trabajando una Alianza Público Privada (APP) para 4 colegios”, dijo. El ministerio se encuentra trabajando también en colegios bicentenarios, cuyo desarrollo debería ser también vía APP”, dijo el funcionario.

La ministra Desilú León indicó que esta gira ha permitido mostrar las potencialidades que tiene nuestro país en el sector turismo. “Hemos podido contactar con inversionistas en los proyectos que hemos venido a mostrar”, indicó León.

Sobre posible octavo retiro de las AFP

Al ser consultados sobre la intención del Congreso de discutir un posible octavo retiro de los fondos de AFP en una “mega-sesión”, Pérez Reyes aseguró que un nuevo retiro no es conveniente para los futuros pensionistas ni para nuestra macroeconomía.

“Si las personas retiran sus fondos, las personas no van a tener espacio para una pensión mínima. Una pensión no es una obligación del Estado. La pensión es consecuencia de la decisión libre y voluntaria de ahorrar”, explico.

Mercedes Aráoz, presidenta de inPerú. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

En otros países, dijo, los sistemas pensionarios se conforman de una mezcla de un tipo de ahorro voluntario y obligatorio.

Además, reiteró que los retiros de fondos previos no han sido convenientes. “Si las personas retiran y se quedan sin fondo (pensionario), hay que ponernos a pensar por qué tendrían que tener una pensión, cualquiera que esta sea (…) un retiro también tiene un impacto fiscal”, mencionó.

Por otro lado, mencionó el impacto macroeconómico. Y es que, los retiros tienen un impacto en la inversión privada, pues “puede colocarnos en una senda de decrecimiento de ahorro local”.

Por su lado, el superintendente Espinosa reiteró que los fondos de pensiones se deben destinar a la jubilación de los aportantes. “Este Congreso aprobó una norma del sistema de pensiones que tiene una serie de beneficios y que ha sido recientemente reglamentada por el Ejecutivo”, recordó. En ese sentido, dijo que si se aprueba un nuevo retiro es seguro que no ingresará un nuevo competidor al sistema pensionario.

El superintendente Pichihua, a su turno, dijo que un retiro de pensiones genera un impacto grave en nuestro mercado, que es pequeño y poco líquido. Así, un retiro de valores usualmente se da a mediano y largo plazo. El retiro a corto plazo, reiteró, genera un efecto negativo en nuestro mercado.

Además, mencionó que ha sostenido algunas reuniones tanto en Madrid como en Londres, para facilitar el proceso de listado de empresas en la Bolsa de Valores de Lima. “Se han tenido reuniones con los supervisores, tanto en Londres como en Madrid, en la que se plantearon preocupaciones comunes”, refirió.