La presidenta de inPerú, Mercedes Araoz, recibió a El Comercio en las oficinas de la Bolsa de Valores de Lima para comentar las expectativas alrededor del próximo ‘roadshow’ de inversiones que se realizará en la plaza neoyorquina el 26 y 27 de octubre.

-Hace muy poco, el Perú realizó un campanazo en la Bolsa de Valores de Nueva York; la presidenta Fujimori estuvo presente. Usted no acompañó a la delegación, pero sí Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de InPerú. ¿Qué señales concretas confirman que hay interés en una plaza como Nueva York?

Nueva York es definitivamente la plaza más importante para nosotros en este momento, en el corto plazo, sobre todo, porque el mercado de capitales financia a los que invierten en proyectos.

Nueva York es una plaza que hemos visitado varias veces con inPerú desde su fundación hace 13 años. Creo que es una muy buena ocasión para mostrar que no se trata solamente del cambio de gobierno, es un cambio también de régimen político, por las nuevas reglas respecto a la relación que tiene que existir entre el Congreso y la presidenta, para que no haya cierres del Parlamento o cuestiones de confianza, por ejemplo. Es un régimen político que le da más estabilidad política al país, con lo que el riesgo país se aminora.

-¿Asistirán, por parte del gobierno, el presidente del BCR, Julio Velarde, y titular del MEF, Elmer Cuba?

Elmer Cuba va por el Ejecutivo y obviamente, el recién renovado presidente del BCR, Julio Velarde, viene con nosotros. Así también, otros funcionarios como el superintendente del Mercado de Valores, el señor Juan Pichigua y el señor Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión. Hay más funcionarios públicos que nos van a acompañar, incluso viceministros. Creo que va a ser bien relevante su presencia para que tengan una conversación que vaya más allá del golpe de campana. Fue muy relevante para nosotros que el presidente ejecutivo inPerú participara directamente del campanazo, porque eso refleja el interés del gobierno para que trabajemos juntos –sector privado y sector público– en la promoción del país como una plaza de inversión.

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú | Foto: Hugo Pérez

-¿Está planeado otro campanazo en el marco del ‘roadshow’?

No, la Bolsa (NYSE) prefirió hacerlo con la presidenta y es lógico, dada su presencia en Nueva York. Pero sí vamos a tener, obviamente, vinculación con la Bolsa de Valores de Nueva York durante este viaje. Hay un trabajo fino que hacer, y vamos a ir más a los detalles: vamos a enfocarnos en los proyectos que ya existen, la cartera de proyectos vigentes, y vamos a ver lo que puede hacerse vía Obras Público-Privadas (APP). La inversión privada está muy dinámica en Perú a pesar de los riesgos que tenemos por el fenómeno de El Niño.

-El BCR ajustó al alza su proyección para la inversión privada en el último Reporte de Inflación.

Exacto, eso te está diciendo que hay inversiones –probablemente no muchas nuevas, pero sí muchas de las existentes– que están mejorando su gestión y están haciendo optimizaciones. En la Bolsa de Valores de Lima y Cavalli, espacios en los que estoy involucrada, también estamos en un proceso de inversión para ampliar nuestros servicios. Hay entusiasmo en el mercado y eso es muy relevante.

-Para el próximo inPerú, ¿la agenda consta de dos días?

Sí, tocaremos varios temas. Por supuesto, habrá contacto con los inversionistas directamente y luego vamos a tener foros. Hay uno, que me parece particularmente interesante, sobre empresas públicas. Está yendo con nosotros también Cofide, que es un actor importante en el mercado de capitales y de financiamiento. Además, vamos a hablar de bonos y de los proyectos que hay en agroindustria, en minería, en turismo.

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú | Foto: Hugo Pérez

-En el último inPerú, la cadena española Meliá, anunció la construcción de un hotel…

En el Centro Histórico.

-¿Se tiene identificado un mensaje o proyecto concreto para la nueva edición de inPerú?

Creo que lo principal es que todos están diciendo: “nosotros estamos apostando por el Perú”. Necesitamos el acompañamiento del capital internacional, y el capital norteamericano es un capital que financia; no necesariamente está presente a través de inversión directa extranjera, pues participa, sobre todo, a través del mercado financiero. Lo que importa son más bien los mensajes: estabilidad jurídica, respeto a la ley y un Estado de derecho que se respeta. Y estamos retomando esos esfuerzos, y poniendo énfasis en reformas para la reducción de trabas burocráticas. Es relevante mostrar que hay un interés en el proceso de formalización. Uno ve el discurso del ministro de Economía y Finanzas e identifica la búsqueda de mecanismos para mejorar la formalización en distintos sectores de la economía. Además, en minería, por ejemplo, se busca reducir todas las trabas que hay actualmente. Es interesante ver todo esto como una posibilidad de mejora de las reglas de juego, sobre todo, para la inversión privada.

-¿Cuántas personas participan de la delegación este año? ¿Es una delegación más grande que la del año pasado?

La del año pasado fue bastante grande, llevamos casi a 100 personas a Madrid y a Londres. Todavía no hemos terminado de cerrar este ‘roadshow, pero nuestra expectativa es que vayan unas 80 – 90 personas; puede ser del mismo tamaño que la que tuvimos en Madrid y Londres. Pero, lo importante es que cada vez que hemos estado en una plaza, el entusiasmo de los inversionistas, tanto en inversión directa como en el mercado de capitales, es muy positiva.

A veces uno mira al Perú desde el Perú y dice “tenemos muchos problemas”, pero cuando miras desde una perspectiva externa, te das cuenta que el mercado peruano es saludable, tiene una buena base macroeconómica y creo que si seguimos insistiendo en buenas reformas micro, hay un camino por delante para desarrollarnos.

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú | Foto: Hugo Pérez

-¿Qué riesgos, entonces, ven los inversionistas?

Creo que las autoridades de las calificadoras de riesgo, lo que más han criticado, es nuestro riesgo político. Eso se suaviza ahora con este nuevo gobierno. Esperamos no cambiar de presidente o de ministros cada 5 días. Y, creo que hay que explicar a los políticos la razón de ser de su trabajo. Hay que exigir que los políticos vuelvan a ser más formales y más conscientes de lo que hacen, porque todo lo que hacen es relevante para el bienestar de nuestro país. Va a ser muy interesante que también los congresistas comiencen a entender el valor que tienen entidades como inPerú para promover inversiones en el país, porque eso es generación de trabajo, que es lo más importante. Y, la inversión es generación de trabajo en las regiones también, no solamente en Lima. Hay mucho esfuerzo detrás para atraer inversionistas que puedan invertir en regiones.

-¿Buscará el titular del MEF conversar con las calificadoras de riesgo en Nueva York?

No puedo decir nada, porque se trata de su agenda, pero creo que ellos observan lo que hacemos, al igual que los financistas. Todos los actores nos van a ver y nos van a preguntar con mucho conocimiento y detalle sobre lo que pasa en el país, sobre la reforma económica que ha planteado el ministro de Economía en las facultades, sobre cómo va a ser el proceso para que las reformas pasen por el Congreso adecuadamente.

-Nueva York es una plaza interesante, también, porque allí se encuentran muchos de los bonistas de Petro-Perú. ¿Se les ha incluido en la agenda?

No va a ir Petro-Perú directamente, pero nos acompañan quienes tienen la responsabilidad del proceso de reforma, ProInversión y el MEF. Entonces,probablemente conversen (con los bonistas). Un tema interesante es que este proceso de reforma ha venido acompañado de financiamiento de un banco como el Citi, y parece que lo van a ampliar más. Será interesante ver qué es lo que sucede en esas conversaciones. Hay interés.

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú | Foto: Hugo Pérez

-El ‘roadshow’ en Nueva York está en cuenta regresiva, pero, ¿vienen más en camino?

Sí, tenemos previsto ir a Santiago de Chile –hay mucho apetito en Chile–. Ellos están en la agroindustria, las telecomunicaciones, el retail. Hay una oferta interesante de inversionistas que quieren conversar con nuestras autoridades y con sus pares peruanos del sector privado. Esta va a ser una buena oportunidad. Además, eso ayuda mucho a otras variables, porque hay impactos geopolíticos interesantes.

Y, también tenemos previsto ir a Fráncfort, Alemania. Previamente, hemos tenido un inPerú allá en el 2013. Hoy hay mucho interés.

Todavía no tenemos fecha exacta para ambos ‘roadshows’ pero los estamos planificando para el 2027. Estuvo hace poco en el Perú el secretario de Estado parlamentario del Ministerio de Economía y Energía de Alemania, Stefan Rouenhoff, y está muy interesado en esta vinculación económica de Perú con Alemania, en particular, porque Alemania está viendo cómo diversificar sus socios. Para nosotros es un proveedor importantísimo de tecnología, pero como país también exportamos bienes y servicios a Alemania. Tenemos la exportación de café y de cacao, por ejemplo.

-inPerú suma más de 20 plazas y más de 9.000 inversionistas desde el 2012. ¿Cómo se mide la realización de un ‘roadshow’ con la inversión efectiva?

Es difícil medirlo directamente, pero sí se ve en operaciones y en el diálogo continuo. No es que vamos, visitamos y se acabó; vamos y continuamos esas visitas. Hemos tenido baches importantes con la etapa del señor Castillo, por ejemplo, y lo que vino posteriormente y, sin embargo, los asistentes a los ‘roadshows’ no bajaban sino aumentaban. Eso refleja que el esfuerzo que estamos haciendo de promoción continua tiene un resultado y hay inversionistas que siguen viniendo.

-Si tuviera que mencionar el objetivo de inPerú Nueva York, ¿cuál sería?

Nuestro objetivo es dejar en claro que el Perú no se sale de su senda de un desarrollo basado en una economía social de mercado y que pueden haber discrepancias políticas, pero somos un país estable y que retoma sus reformas. Hoy, se buscan cambios para acelerar la inversión privada en el Perú.