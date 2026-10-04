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Resumen

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Mercedes Araoz, presidenta de inPerú | Foto: Hugo Pérez
Mercedes Araoz, presidenta de inPerú | Foto: Hugo Pérez
Por María Rosa Villalobos

La presidenta de inPerú, Mercedes Araoz, recibió a El Comercio en las oficinas de la Bolsa de Valores de Lima para comentar las expectativas alrededor del próximo ‘roadshow’ de inversiones que se realizará en la plaza neoyorquina el 26 y 27 de octubre.

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