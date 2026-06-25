Por Fiorella Gil Mena

Con el Mundial 2026 en desarrollo, miles de pequeños negocios peruanos encuentran en la fiesta futbolística una oportunidad para recuperar parte de las ventas perdidas durante una campaña otoño-invierno marcada por el calor inusual y la incertidumbre electoral. Sin embargo, aunque las camisetas de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y las principales selecciones ya comienzan a ganar protagonismo, los gremios empresariales advierten que el torneo difícilmente compensará por completo el impacto económico que ha dejado el Fenómeno de El Niño.

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