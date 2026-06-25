En Gamarra, donde la campaña otoño-invierno representa entre el 40% y 45% de las ventas anuales, los empresarios tuvieron que replantear sus estrategias ante la persistencia de temperaturas elevadas en Lima y la costa peruana.

“Como no tenemos invierno y ya Senamhi nos ha formalizado que no habrá invierno, nuestros productores han adaptado la mercadería a tendencias de otoño-invierno, pero con telas mucho más ligeras”, explicó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú.

La dirigente señaló que la producción se ha manejado con cautela debido a dos factores: el Fenómeno de El Niño Costero y el proceso electoral. Según sus estimaciones, ambos eventos generarán un impacto cercano a S/600 millones sobre la campaña comercial.

Con el Mundial 2026 en desarrollo, miles de pequeños negocios peruanos encuentran en la fiesta futbolística una oportunidad para recuperar parte de las ventas perdidas durante una campaña otoño-invierno marcada por el calor inusual y la incertidumbre electoral.

“Estamos hablando de un impacto bastante fuerte. Solo el clima afecta directamente a Lima y toda la zona costera, que representa alrededor del 30% de nuestra demanda”, afirmó.

Messi, Cristiano y las camisetas más buscadas

Aunque Perú no logró clasificar al Mundial, las camisetas siguen siendo uno de los productos más demandados por los aficionados. En esta edición, las preferencias están concentradas en las grandes figuras internacionales.

“Ahora que Perú no está en el Mundial, todo se enfoca en jugadores, sobre todo en los más famosos del mundo: Messi, Ronaldo y Mbappé”, comentó Saldaña.

Las selecciones también generan interés, especialmente las latinoamericanas. Argentina, Brasil y Colombia encabezan las preferencias entre los consumidores peruanos. Según Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el factor emocional juega un papel importante este año.

Con el Mundial 2026 en desarrollo, miles de pequeños negocios peruanos encuentran en la fiesta futbolística una oportunidad para recuperar parte de las ventas perdidas durante una campaña otoño-invierno marcada por el calor inusual y la incertidumbre electoral. (Fuente: AP)

“Probablemente estemos viendo el cierre de una era histórica del fútbol mundial y eso genera muchísimo interés entre consumidores y marcas. Ya existe una alta demanda de camisetas de Argentina y Portugal, especialmente vinculadas a Messi y Cristiano Ronaldo”, señaló.

Esta tendencia también se observa en el comercio electrónico. “La venta de camisetas de las selecciones favoritas lidera las búsquedas en Mercado Libre. Argentina, España y otros equipos mundialistas concentran gran parte del interés, acompañados por accesorios y artículos temáticos que permiten a los hinchas vivir el Mundial desde casa”, señala Mariana Pareja, gerente de Marketing de Mercado Libre Perú.

En los mercados y galerías comerciales es posible encontrar versiones económicas de estas camisetas desde S/30 o S/40, mientras que modelos de mejor calidad y personalizados pueden superar los S/100. De acuerdo con la CCL, el ticket promedio de compra relacionado con el Mundial oscila actualmente entre S/80 y S/250.

Con el Mundial 2026 en desarrollo, miles de pequeños negocios peruanos encuentran en la fiesta futbolística una oportunidad para recuperar parte de las ventas perdidas durante una campaña otoño-invierno marcada por el calor inusual y la incertidumbre electoral. (Fuente: AFP)

¿Alcanzará para compensar las pérdidas?

Pese al optimismo, los gremios empresariales coincidieron en que el Mundial ayudará a amortiguar, pero no eliminará, el impacto generado por El Niño. “El tema del Mundial puede amortiguar un poco la caída que se está esperando, pero no será una medida que mitigue fuertemente el problema”, advirtió Saldaña.

Sin embargo, resaltó que la situación sería distinta si Perú hubiera logrado clasificar. “Cuando Perú fue al Mundial, no solo impactó al sector deportivo. Todo el emporio se puso en modo Mundial y solamente el sector deportivo llegó a vender un millón de prendas al día”, recordó.

En los centros comerciales también se espera un efecto positivo. José Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), estimó que el torneo aportará alrededor de dos puntos porcentuales adicionales al crecimiento de junio.

Con el Mundial 2026 en desarrollo, miles de pequeños negocios peruanos encuentran en la fiesta futbolística una oportunidad para recuperar parte de las ventas perdidas durante una campaña otoño-invierno marcada por el calor inusual y la incertidumbre electoral.

“Sin el efecto Mundial, junio crecería alrededor de 5%. Con su aporte esperamos un crecimiento cercano al 7%”, indicó.

Por ahora, las pymes confían en que la pasión por Messi, Cristiano Ronaldo y las principales selecciones ayude a dinamizar el consumo durante las próximas semanas. No obstante, el consenso entre los empresarios es claro: la fiebre mundialista será un alivio importante, pero difícilmente alcanzará para borrar por completo el golpe que el calor y la incertidumbre electoral han dejado sobre la campaña más importante del año para miles de pequeños negocios.