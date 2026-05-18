Mibanco anunció el lanzamiento masivo de Mibanco por WhatsApp, su banca conversacional que ya supera los S/5 millones en desembolsos.

Tras su lanzamiento, este canal inicia una nueva etapa enfocada en fortalecer y mejorar su servicio con nuevas funcionalidades, como transferencias interbancarias y pago de servicios, entre otras.

Asimismo, busca atender los principales desafíos que enfrentan los microempresarios en el sistema financiero, ofreciendo una experiencia digital de alta calidad basada en inteligencia artificial.

Desde su comunicación inicial en octubre de 2025, más de 180.000 usuarios han interactuado con el canal, convirtiéndolo en uno de los puntos de contacto digitales de la entidad. A través de Mibanco por WhatsApp, los desembolsos se han concentrado principalmente en clientes nuevos. Además, también se pueden abrir cuentas de ahorros y transferencias a billeteras electrónicas.

En ese sentido, el 64% de los usuarios utiliza el canal para consultas recurrentes, siendo el crédito el producto más demandado, con un crecimiento superior al 60% respecto a la etapa inicial. Las operaciones corresponden mayoritariamente a tickets pequeños, en torno a S/1.500, alineados con las necesidades de capital de trabajo del segmento.

En términos de eficiencia, Mibanco indicó que los indicadores reflejan mejoras relevantes: la mitad de los usuarios completa sus gestiones en 10 minutos o menos, el 96% señaló que el sistema identifica rápidamente su necesidad y el 81% consideró sencillo el proceso de validación de datos.

La entidad también destacó que, la adopción del canal se sostiene, además, en sólidos indicadores de experiencia y confianza: el 91% de los usuarios manifestó intención de reutilizar el servicio y 9 de cada 10 se sienten seguros al operar por Mibanco por WhatsApp, incluso percibiéndolo como más seguro que otros canales digitales.

“Mibanco ha enfocado su transformación digital en generar valor real y medible para el cliente. Mibanco por WhatsApp nos permite escalar eficiencia e inclusión sin perder cercanía, integrando la banca al flujo diario del empresario de la microempresa y combinando inteligencia artificial con acompañamiento humano. Este modelo permite que la tecnología asuma los procesos transaccionales, mientras los equipos se concentran en asesoría, gestión de riesgos y construcción de relaciones de largo plazo”, señaló Arturo Johnson Pastor, Gerente de la División de Transformación de Mibanco.

De cara a los próximos meses, la entidad continuará ampliando la transaccionalidad de su banca conversacional y su integración en el ecosistema digital. La meta es alcanzar un millón de usuarios interactuando con Mibanco por WhatsApp al cierre de 2026.