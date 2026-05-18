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A través de Mibanco por WhatsApp, los desembolsos se han concentrado principalmente en clientes nuevos. Foto: GEC.
A través de Mibanco por WhatsApp, los desembolsos se han concentrado principalmente en clientes nuevos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mibanco anunció el lanzamiento masivo de Mibanco por WhatsApp, su banca conversacional que ya supera los S/5 millones en desembolsos.

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