Mibanco anunció el inicio de su campaña escolar 2026, donde proyectó desembolsar más de S/2.850 millones entre enero y febrero , más del 14% en comparación con el periodo 2025, en más de 284 mil operaciones, con un ticket promedio de S/9.867.

De acuerdo con la entidad bancaria, esta cifra evidencia un mercado dinámico y un ecosistema emprendedor que inicia el año con fuerza. Alrededor del 39% de estos desembolsos provendrían de su producto Líneas de Crédito, solución que se mantiene como una herramienta esencial para asegurar liquidez oportuna en momentos clave.

“La campaña escolar es un momento decisivo para miles de emprendedores, y en Mibanco queremos que lo afronten con la confianza y el respaldo necesarios para crecer. Este año ponemos a su disposición nuestra Línea de Crédito como una herramienta que les permite actuar a tiempo, asegurar liquidez y responder a la demanda con mayor eficiencia”, afirmó José Antonio Muñiz, gerente de la división de Negocios de Mibanco.

Como es característico en Mibanco, esta campaña se despliega bajo la premisa de “Instinto Emprendedor” a través de la cual busca visibilizar esa habilidad natural de los emprendedores para prepararse a tiempo, organizar sus negocios y tomar decisiones estratégicas que impulsen sus ventas durante la temporada escolar.

“La solidez con la que cerramos el 2025 y las proyecciones positivas para el 2026 refuerzan nuestro compromiso de seguir acompañando a cada negocio en su proceso de expansión. Nuestro objetivo es claro: que ningún emprendedor pierda una oportunidad por falta de financiamiento”, agregó Muñiz.

Además, Mibanco ha diseñado una promoción especial que premiará el esfuerzo de sus clientes: 20 premios de S/1.000 y 1.000 pares de zapatillas atigradas. Los sorteos se realizarán el 4 de marzo, entre los clientes que desembolsen créditos desde S/1.000 durante la vigencia de la campaña, que va desde el 22 de enero al 28 de febrero.