En octubre pasado las exportaciones agrarias sumaron US$ 928 millones en valor FOB, una tasa de crecimiento de 25% en comparación a los US$ 740 millones registrados durante el mismo mes del año anterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El buen comportamiento de las exportaciones de productos agrarios a los mercados internacionales obedeció, principalmente, al mayor crecimiento de las colocaciones registradas de arándanos, café, jengibre y uvas frescas, indicó el reporte.

Del valor exportado en octubre, las agroexportaciones tradicionales representaron el 13% del total, mientras que las no tradicionales el 87% restante.

Las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 116 millones, cifra que significó un aumento de 17% respecto a lo registrado en similar mes de 2019. Dentro de este grupo de productos destacan las exportaciones de café sin tostar (US$ 114 millones) que registró un crecimiento de 19%. Solo este producto explicó el 96% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las agroexportaciones no tradicionales sumaron ese mismo mes US$ 811 millones, cifra 27% mayor a lo observado en similar mes del 2019.

Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional fueron: arándanos frescos (39% de participación), uvas frescas (10%), espárragos frescos (6,0%), jengibre sin triturar ni pulverizar (2,1%), cebolla y chalotes (1,9%), alcachofas (1,6%), los demás cacao en grano (1,5%), espárragos preparados (1,5%), bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescos (1,5%) y aceite de palma (1,4%). Estos 10 productos en conjunto concentran el 66% del total de productos no tradicionales exportados.

BALANCE ANUAL

Considerando los avances durante el periodo enero-octubre de este año, las agroexportaciones registraron un valor FOB de US$ 5.919 millones, lo cual significó un aumento de 2,0% en comparación a las ventas registradas durante el mismo periodo del año anterior.

Los productos que alcanzaron mayor contribución al crecimiento es estos 10 primeros meses del año respecto a similar periodo de 2019 fueron: pasta de cacao (+132%), jengibre (+129%), arroz semiblanqueado (+82%), mango congelado (+50%), diversos cítricos (+44%), pimiento piquillo (+44%), aceite de palma (+41%), arándanos (+32%), mandarinas (+32%), mangos frescos (+15%), espárragos preparados (+7,9%), entre otros.

Destacan en la canasta de productos no tradicionales las exportaciones de frutas, cuyas ventas superaron los US$ 2.880 millones FOB (53% de las agroexportaciones no tradicionales) durante el periodo enero-octubre, cifra que significó un aumento de 12% respecto a similar periodo de 2019, apuntó Midagri.

“Esta señal positiva registrada por las exportaciones agrarias de octubre, sin duda representa la recuperación que viene mostrando la demanda mundial, lo cual augura cifras favorables para nuestras agroexportaciones al cierre del 2020”, explicó.

Pese a la situación de emergencia por la pandemia, la cartera agrícola garantiza ventas al mundo que superarían los US$ 7.800 millones, cifra 4,6% mayor al valor alcanzado en el 2019.

Las ventas de frutas y cereales alcanzarían cifras cercanas a los US$ 3.740 millones (+9,8% de crecimiento en el 2020) y US$ 190 millones (+5,1%), respectivamente.

