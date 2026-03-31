Las agroexportaciones peruanas siguen ganando presencia en los mercados internacionales. En enero de 2026, 14 regiones del país incrementaron sus envíos, impulsadas principalmente por la sierra, seguidas por la costa, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En ese sentido, las regiones de la sierra lideraron el avance de las agroexportaciones con un incremento de 44%, destacando por su mayor participación en las ventas al exterior. Por su parte, la costa también mostró un desempeño positivo con un crecimiento de 8,6%.

En la región sierra, sobresalieron Apurímac (+607,6%), impulsada por los envíos de quinua; Cajamarca (+123,8%), con productos como café sin tostar sin descafeinar, tara en polvo y mucílagos de semilla de tara; y Puno (+63,0%), con exportaciones de café, lana sin cardar ni peinar y quinua.

En la costa, destacaron Moquegua (+718,1%), con envíos de paltas, calabazas y calabacines; Tumbes (+63,5%), con premezclas para alimentación animal, frijol negro y forrajes; y Tacna (+18,7%), con aceitunas preparadas, orégano y bebidas.

Asimismo, se registró el crecimiento de las agroexportaciones en Áncash (+10,6%), con productos como arándanos frescos, mangos frescos y congelados; Ica (+9,0%), con uvas frescas, arándanos y espárragos; y La Libertad (+7,6%), con arándanos, espárragos y uvas, entre otros.

En la selva, también se evidenció un desempeño favorable en Loreto (+269,9%), con exportaciones de café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano y otros productos; y Amazonas (+108,9%), con café y cacao en grano.

El Midagri también informó que, en enero de 2026, las exportaciones agrarias superaron los US$1.330 millones, lo que representó un crecimiento de 8,4% en comparación con el mismo mes de 2025. Cabe señalar que, en 2025, las agroexportaciones peruanas superaron los US$15 mil millones en ventas.

Los productos agrícolas peruanos llegaron principalmente a mercados como Estados Unidos, Países Bajos, México, España, Canadá, Colombia, Reino Unido, China, Chile y Ecuador, que en conjunto concentraron el 82,1% del valor exportado.

Midagri destacó que el Perú se consolida como uno de los principales proveedores mundiales de alimentos, especialmente frutas y hortalizas, con presencia en más de 130 mercados internacionales. Para el cierre de 2026, se proyecta que las exportaciones agrarias alcancen entre US$15 mil millones y US$16 mil millones.