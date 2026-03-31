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El Midagri también informó que, en enero de 2026, las exportaciones agrarias superaron los US$1.330 millones. Foto: Midagri.
El Midagri también informó que, en enero de 2026, las exportaciones agrarias superaron los US$1.330 millones. Foto: Midagri.
Por Redacción EC

Las agroexportaciones peruanas siguen ganando presencia en los mercados internacionales. En enero de 2026, 14 regiones del país incrementaron sus envíos, impulsadas principalmente por la sierra, seguidas por la costa, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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