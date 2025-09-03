En el primer semestre del año (enero-junio), las regiones de selva y costa se convirtieron en los principales proveedores de alimentos a los mercados internacionales, lo que contribuyó a que las agroexportaciones sumarán más de US$5 mil 500 millones en ese periodo, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En el reporte se señala que, al mes de junio 15 de los 24 departamentos del país registraron un importante crecimiento económico, dinamismo agroexportador y comercial, destacando las zonas productoras de la selva, cuya exportación se incrementó de 71,9%, la costa con un alza de 21,2% y la sierra con 5,1%.

En la región selva, se registró un crecimiento de las agroexportaciones en los departamentos de Amazonas (+153,1%) con productos como el café sin tostar sin descafeinar, demás cacao en grano, cáscara y cascarilla de café, y Madre de Dios (+41,6%) con productos como las nueces del Brasil sin cáscara, demás frutos de cáscara, incluidas las mezclas, las demás maderas tropicales.

También, se resaltaron las mayores colocaciones de productos de San Martín, con un incremento de +102,4%, destacando los productos como cacao en grano, aceite de palma y sus fracciones, café sin tostar sin descafeinar, mientras Ucayali experimentó +6,3% con productos como el cacao en grano, aceite de palma en bruto, aceite de palma y sus fracciones.

Por su parte, la región costa registró un crecimiento de las agroexportaciones en los departamentos de: Áncash (+3,5%) con las paltas, mangos frescos, arándanos rojos frescos; Ica (+29,2%) destacando productos como uvas frescas, paltas, espárragos, frescos o refrigerados, y La Libertad (+4,1%) con la colocación de paltas, arándanos rojos frescos, alimentos de animales.

Asimismo, se resaltó el comportamiento agroexportador de Lambayeque (+60,6%) con mayores ventas de paltas, arándanos rojos frescos, mango congelado; Lima (+19,5%) resaltando productos como paltas, carmín de cochinilla, galletas dulces; y Piura (+26,9%) por las colocaciones de mangos frescos, bananas (incluidos los plátanos) y mango congelado.

Respecto a la región sierra, se obtuvo un aumento de las agroexportaciones de Apurímac (+66,9%) destacando productos como quinua, habas, haba caballar, papas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas; Huánuco (+126,2%) con la colocación de pasta de cacao sin desgrasar, manteca de cacao, demás cacao en grano.

Asimismo, Junín (+49,0%) con el mejor comportamiento de las ventas de café sin tostar sin descafeinar, jengibre sin triturar ni pulverizar y cacao en grano; Puno (+10,1%) con las colocaciones de quinua, cebollas y chalotes, habas, haba caballar.

De otro lado, en los primeros seis meses del presente año, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, México, Chile, Ecuador, Inglaterra, Canadá, China, Colombia. Este grupo de países concentró el 76,0% del total del valor exportado en el periodo de estudio.