El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que, durante los primeros ocho meses del año (enero-agosto), las agroexportaciones peruanas sumaron US$8.334 millones. Este resultado representa un incremento de 2,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, ratificando la competitividad y el dinamismo del sector en los mercados internacionales.

“El agro sigue conquistando más mercados con más frutas, hortalizas, granos y otros, lo que confirma la competitividad de nuestros productores. El compromiso del sector es seguir abriendo más mercados para los pequeños agricultores y promover sus actividades con mayor acceso al agua, asistencia técnica, créditos y tecnología y mecanización”, sostuvo el ministro del sector, Marco Vinelli.

Por ejemplo, en ese período las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$775 millones, monto que significó un aumento de 3,1% respecto a lo registrado en 2025, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$702 millones), azúcar refinada (US$29 millones), los demás azúcares de caña (US$10.1 millones), lana sin cardar ni peinar (US$8.3 millones). Estos productos explican el 96.7% de las agroexportaciones tradicionales.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$7.559 millones, cifra 2,2% mayor a lo observado en el 2025. Los principales productos del ranking agroexportador en ese periodo fueron: paltas US$1.343 millones (17,8% de participación), arándanos frescos US$1.050 millones (13,9%) y las uvas frescas US$816 millones (10,8%) y el cacao en grano crudo US$277 millones (3,7%).

También se resaltaron las ventas de mangos frescos US$ 264 millones (3,5%), espárragos frescos US$ 231 millones (3,1%), los demás cítricos US$184 millones (2,4%), las demás frutas frescas US$146 millones (1,9%), alimentos para animales US$139 millones (1,8%), otras frutas US$123 millones (1,6%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 60,5% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos de mayor contribución positiva al mes de agosto de este año respecto al 2025 fueron: arándanos frescos (+47,9%), uvas frescas (+17,6%), paltas (+8,6%), alcohol etílico (+118,2%), mangos frescos (+13,3%), quinua (+21,6%), los demás aceites y grasas vegetales (+92,8%), paprika sin triturar ni pulverizar (+21,0%), entre otros.

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Países de destino

De otro lado, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Inglaterra, México, China, Colombia, Ecuador, Canadá. Este grupo de países concentraron el 78,9% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Por otro lado, las exportaciones agrarias solo en el mes de agosto sumaron US$1.493 millones en valor, lo cual significó una tasa de crecimiento de 0,9% en comparación a los US$1.480 millones registrados en el mismo mes del año anterior.

En ese mes, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$241.7 millones, cifra que significó un aumento de 10.5% respecto a lo registrado en similar mes del 2025, impulsado por la mayor exportación de café sin tostar sin descafeinar (US$226.2 millones), azúcares de caña (US$9.4 millones) y azúcar refinada (US$2.6 millones).

Finalmente, a agosto de este año, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$3.397 millones. En valores absolutos, las exportaciones aumentaron aproximadamente US$183 millones, lo que ratifica el desempeño positivo de las exportaciones agrarias a los principales mercados del mundo.