Los principales mercados de las agroexportaciones fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Inglaterra, México, China y otros. (Foto: EC)
Los principales mercados de las agroexportaciones fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Inglaterra, México, China y otros. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que, durante los primeros ocho meses del año (enero-agosto), las agroexportaciones peruanas sumaron US$8.334 millones. Este resultado representa un incremento de 2,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, ratificando la competitividad y el dinamismo del sector en los mercados internacionales.

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