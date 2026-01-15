El Ministerio de Desarrollo Agrario y Griego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), anunció que el Perú logró la apertura del mercado argentino para la exportación de banano fresco, marcando un hito para el sector agroexportador y generando nuevas oportunidades comerciales para miles de pequeños y medianos productores del país.

“La apertura del mercado argentino para el banano peruano es una excelente noticia para el agro nacional. Este logro refleja el compromiso del Gobierno por seguir abriendo nuevos mercados, respaldados en el trabajo técnico del Senasa, en beneficio directo de los productores, especialmente de la agricultura familiar”, destacó Vladimir Cuno, ministro del Midagri,

Este avance es el resultado de proceso técnico iniciado en junio de 2024, cuando Senasa del Perú remitió la información técnica requerida para dar inicio al Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), a solicitud de los exportadores peruanos.

Tras un riguroso trabajo de evaluación y negociaciones técnicas bilaterales, las autoridades fitosanitarias de ambos países alcanzaron un acuerdo sobre los requisitos para el ingreso del banano peruano al mercado argentino.

Midagri destacó que la apertura de este mercado representa una excelente oportunidad comercial, al permitir el acceso a un país con más de 45 millones de potenciales consumidores, fortaleciendo la diversificación de destinos de exportación y la competitividad del sector agroexportador.

“Argentina se suma a una cartera de destinos que confían en la sanidad agraria de nuestros productos. Desde el SENASA garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores peruanos”, afirmó Vilma Gutarra García, jefa del Senasa.

Cabe destacar que durante el 2025, el país exportó más de 127 mil toneladas de banano, y entre los años 2020 y 2025, las exportaciones anuales en promedio alcanzaron las 135,447 toneladas, llegando a mercados altamente exigentes como Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Corea del Sur y Japón.

Actualmente, el banano peruano tiene acceso a 21 destinos internacionales, siendo los principales Países Bajos (41,437 TM), Estados Unidos (40,851 TM), Italia (11,956 TM), Bélgica (10,938 TM), Corea del Sur (6,686 TM), Japón (4,257 TM), Suiza (2,953 TM) y Finlandia (2,311 TM). Con la incorporación de Argentina, se fortalece la presencia del banano peruano en la región y se amplía la base de mercados internacionales.