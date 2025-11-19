En el marco de las acciones orientadas al destrabe de grandes proyectos hidráulicos y el proceso de contratación de Gobierno a Gobierno (G2G), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que cinco países presentaron sus propuestas técnicas y económicas finales para brindar el servicio de asistencia técnica especializada en la ejecución y estudios de los proyectos Alto Piura (componentes I, III y IV) y Afianzamiento del Sistema Poechos.

De esta manera, Midagri iniciará el proceso de evaluación y calificación de las referidas propuestas, con el objetivo de determinar el estado ganador encargado de brindar el servicio de asistencia técnica especializada, proceso que culminará en los primeros días de diciembre. Posteriormente, se iniciarán las gestiones para la suscripción del Contrato de Estado a Estado, como la emisión del Decreto Supremo respectivo, así como el proceso de negociación, entre otros.

Alto Piura

El proyecto tiene como objetivo principal la irrigación de 50.000 hectáreas en la parte alta del río Piura, de las cuales 19.000 hectáreas corresponden a tierras nuevas a incorporar a la agricultura bajo riego y 31.000 hectáreas son para mejoramiento, lo cual permitirá impulsar el desarrollo agrícola y fomentar la generación de divisas a través de la agroexportación, en beneficio no sólo de la economía de la región Piura, sino también del país.

Poechos

Por su parte, el Sistema Hidráulico Chira - Piura (Sistema Poechos) está bajo la responsabilidad del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). Este sistema ha sido desarrollado en tres etapas a lo largo de más de 50 años, con el objetivo de ejecutar la infraestructura hidráulica necesaria para el riego y aprovechamiento eficiente de las tierras agrícolas en los valles e intervalles de los ríos Chira y Piura.

La superficie total de irrigación cubre aproximadamente 105,000 hectáreas. El objetivo del proyecto es lograr el afianzamiento del sistema, que permita dar sostenibilidad al servicio de agua para riego y uso poblacional.