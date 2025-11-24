El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estimó que al cierre de 2025 el sector agropecuario tendría un crecimiento de 4,2% en comparación al mismo periodo del año pasado. Esto se debe por el mejoramiento de las condiciones agroclimáticas, y el incremento del consumo de alimentos por el mayor crecimiento de la economía.

Las perspectivas positivas del agro se han visto impulsadas por el aumento del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP), que registró en los primeros nueve meses del año (enero-septiembre) un incremento de 5,9%, promovida por el alza del subsector agrícola (7,2%) y el subsector pecuario (3,8%).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: La fiesta de la Libertadores: Los números que generará la final del torneo sudamericano en Lima

Midagri también informó que, de acuerdo a los registros oficiales, en el mes de septiembre de 2025 el sector agropecuario registró un crecimiento del 12,1%, impulsado por el subsector agrícola en +18,4% y el subsector pecuario en +3,4%. El reporte obtenido en este mes, es el más alto en lo que va el presente año.

Asimismo, las condiciones agrometeorológicas con precipitaciones y temperaturas han sido normales entre los meses de agosto a octubre de este año. De acuerdo al Marco Orientador de Cultivos (MOC), elaborado por el Midagri, las proyecciones de las siembras para la campaña agrícola 2025/2026, experimentarían un alza de 5,4%, en virtud de la recuperación de las áreas sembradas, en importantes cultivos como el arroz (4,0%), papa (4,4%), maíz amarillo duro (13,4%), yuca (6,8%) y maíz choclo (14,1%), entre otros.

PUEDES VER: Ositrán fija tarifa final de la TUUA para conexiones nacionales e internacionales en el Jorge Chávez

Cabe señalar que el balance de las siembras en la campaña agrícola 2024/2025 (agosto a julio), respecto al promedio histórico, presentó un ligero incremento de 0,3%, registrando una recuperación de las áreas dejadas de sembrar, como la papa (4,7%) y arroz (1,0%). Del mismo modo, con información del sector los porcentajes de almacenamiento en los principales reservorios se encuentran en promedio por encima del 90% de su capacidad.

Además, el Midagri señaló que el volumen de recursos hídricos aumentarán entre los meses de noviembre (2025) y enero (2026), por la presencia de lluvias de temporada, lo que contribuirá a incrementar la provisión de agua y asegurar la siembra de los cultivos de la campaña agrícola 2025-2026.