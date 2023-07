El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio a conocer hoy que, en el marco del proceso de contratación de Estado a Estado (G2G) para la ejecución de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los Estados de Japón, Hungría, Países Bajos y Canadá han mostrado su interés de participar.

Mediante Resolución de Secretaría General N.° 0078-2023-MIDAGRI-SG, se constituyó el Comité Técnico encargado de evaluar y seleccionar al Estado extranjero que será responsable de la provisión de bienes y/o servicios; ejecución de obras, así como la gestión, desarrollo u operación de proyectos que sean requeridos por la entidad en el marco de lo establecido en la Directiva General DI Nº 010-2023-MIDAGRI/OGA-OA.

Dicha directiva se denomina “Directiva para la contratación de Estado a Estado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”.

Cabe recordar, que el pasado 13 de junio se dio en la Cancillería el lanzamiento oficial de la convocatoria internacional del proceso de adjudicación del proyecto Chavimochic III etapa.

Durante esa reunión de trabajo, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes dio a conocer el proceso para incentivar la manifestación de las expresiones de interés hacia el proyecto Chavimochic Tercera Etapa, por parte de los Estados invitados a través de sus embajadas.

La ministra del sector ha ratificado el compromiso de destrabar Chavimochic III para impulsar la creación de empleos productivos en el agro e incrementar las agroexportaciones a los principales mercados internacionales, siendo la agricultura el segundo proveedor de divisas solo detrás de la minería, sumando el año pasado ventas mayores a los US$ 10 mil millones.

Chavimochic III es un proyecto que pretende a través de la ejecución de su tercera etapa, incorporar 63.000 nuevas hectáreas de tierras y mejorar las condiciones de riego en otras 48.000 hectáreas, generando más de 150 mil nuevos puestos de trabajo.

El objetivo principal del proyecto también es suministrar agua potable a la población de Trujillo, así como atender las demandas de agua de riego de 144.385 hectáreas de los valles del Chao, Virú, Moche y Chicama, utilizando el potencial hídrico del Río Santa.

El proyecto representa una serie de beneficios sociales, entre ellos mencionar el incremento de las divisas en US$ 1.300 millones, así como US$ 450 millones en inversiones privadas, lo que tendrá un impacto económico positivo no solo en La Libertad, sino también potenciará al agro de la macro región norte del país.