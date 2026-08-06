El Poder Ejecutivo designó a José Angello Tangherlini Casal como nuevo viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri), a cargo de Marco Vinelli.
Mediante la Resolución Suprema Nº 011-2026-MIDAGRI, se oficializó la designación de Tangherlini Casal, quien reemplaza en el cargo a Orlando Hernán Chirinos Trujillo, a quien se le dio las gracias por los servicios prestados.
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Tangherlino anteriormente se desempeñó como director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) y director de Administración de esa entidad.
Asimismo, fue jefe de Atención al Usuario Intermedio en Ositran y ocupó un cargo similar en Agroideas. Se trata de un licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
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Del mismo modo, a través de la Resolución Suprema Nº 009-2026-MIDAGRI, el Gobierno nombró a Manuel Felipe Layseca Ortigas en el puesto de viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri.
Layseca Ortigas, quien fue subgerente de Inclusión Financiera del Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) y coordinador de proyectos en el Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal (Fondebosques), sucede en el cargo a Jorge Luis Sáenz Rabanal.
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Ambas resoluciones fueron publicadas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y llevan las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Midagri, Marco Vinelli.