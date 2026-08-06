El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri) designó a nuevos viceministros de Desarrollo de Agricultura Familiar y de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario. (Foto: Midagri)
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri) designó a nuevos viceministros de Desarrollo de Agricultura Familiar y de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó a José Angello Tangherlini Casal como nuevo viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri), a cargo de Marco Vinelli.

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