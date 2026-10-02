Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de arándanos peruanos, le siguieron los Países Bajos y China. (Foto: Midagri)
Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de arándanos peruanos, le siguieron los Países Bajos y China. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

En los primeros siete meses del año (enero-julio), las ventas de arándanos al exterior sumaron US$620 millones, pese a las altas temperaturas generadas por el Fenómeno El Niño (FEN), y tuvieron como principales mercados de destino a Estados Unidos, los Países Bajos y China, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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