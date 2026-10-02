En los primeros siete meses del año (enero-julio), las ventas de arándanos al exterior sumaron US$620 millones, pese a las altas temperaturas generadas por el Fenómeno El Niño (FEN), y tuvieron como principales mercados de destino a Estados Unidos, los Países Bajos y China, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los arándanos junto con las paltas, uvas frescas, mangos frescos, cacao en grano crudo, espárragos frescos y otros productos son algunos de los principales productos de agroexportación no tradicional.

Las exportaciones sumaron US$620.2 millones, lo que significó un crecimiento de 64,8% respecto a los US$376.4 millones registrados en similar periodo de 2025. Asimismo, el volumen exportado ascendió a 84,8 mil toneladas, superior en 45,1% a las 58,5 mil toneladas enviadas al exterior un año antes.

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de arándanos peruanos, con US$347.6 millones, con un crecimiento de 79,5% y una participación de 56,0% del valor total exportado.

Le siguieron los Países Bajos (Holanda), con US$104.9 millones y una participación de 16,9%, y China, con US$36.1 millones y 5,8% del total. En conjunto, estos tres mercados concentraron aproximadamente el 78,7% de las exportaciones peruanas de arándanos.

La industria del arándano se extiende en 29.127 hectáreas. La Libertad concentra 12.888 hectáreas; Lambayeque, 7,519 hectáreas; e Ica, 4,199 hectáreas. En conjunto, estos tres departamentos reúnen el 84 % de la superficie nacional, y aunque el norte mantiene el predominio productivo, Ica registra el mayor dinamismo en nuevas instalaciones.

Según cifras de Midagri a julio de este año, la región La Libertad incrementó su producción de arándanos en 106 % debido a la migración hacia variedades de mayor rendimiento y a condiciones climáticas favorables, mientras que en Ica la producción de esta fruta aumentó debido a las mayores áreas cosechadas y a la alta demanda del mercado.

Como se conoce, el Perú se mantiene como el principal productor y exportador de arándanos frescos en el mundo al cierre del año 2025, superando a Chile y España. Las exportaciones de arándanos superaron los US$2457 millones al cierre del año pasado, con envíos de 373.514 toneladas, volumen 14,6% mayor que el registrado en 2024, siendo los principales mercados Estados Unidos, en primer lugar, seguido de países como los Países Bajos, China y otros mercados emergentes como Taiwán, India y Colombia.

En síntesis, las exportaciones peruanas de arándanos registraron una importante expansión durante los primeros siete meses de 2026, sustentada tanto en el incremento de los volúmenes enviados como en un mayor valor unitario promedio. El crecimiento estuvo particularmente impulsado por las mayores ventas hacia Estados Unidos y los Países Bajos, así como por el fuerte dinamismo observado en junio y julio. No obstante, se mantiene una elevada concentración en los principales mercados de destino, especialmente en Estados Unidos.