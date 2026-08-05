La medida busca identificar las dificultades del sector y plantear cambios para mejorar su funcionamiento | Foto: Andina
La medida busca identificar las dificultades del sector y plantear cambios para mejorar su funcionamiento | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ejecutivo declaró en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por un plazo de 120 días, periodo en el que se evaluará su estructura administrativa, organización y desempeño institucional, según establece el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI.

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