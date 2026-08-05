El Ejecutivo declaró en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por un plazo de 120 días, periodo en el que se evaluará su estructura administrativa, organización y desempeño institucional, según establece el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI.

La norma, firmada por la presidenta Keiko Fujimori, señala que la medida busca identificar las dificultades del sector y plantear cambios para mejorar el funcionamiento del ministerio, luego de que el Gobierno detectara “limitaciones y debilidades significativas” en su estructura organizacional.

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El proceso incluirá una revisión de los instrumentos de gestión del Midagri, el cumplimiento de la Política Nacional Agraria y las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sector agrícola y alimentario del país.

En ese sentido, durante los próximos cuatro meses, la Oficina de Modernización del ministerio elaborará un diagnóstico sobre aspectos administrativos, presupuestales, de planeamiento, inversión pública e integridad.

El informe deberá incluir propuestas de reforma y será presentado al despacho ministerial, tras la revisión de los viceministerios y la Secretaría General. Además, los programas especiales y organismos adscritos al Midagri deberán entregar la información requerida para la evaluación.

La reorganización será financiada con el presupuesto institucional del propio ministerio y, según el decreto, no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

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