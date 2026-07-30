Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, anunció que reactivarán más de 30 obras paralizadas y que se ampliará el crédito a los agricultores para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

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“El sector está en casi cero, no hay crecimiento en este momento. En agricultura necesitas tres cosas principales: agua, crédito y asistencia técnica, yendo al ministerio ahora vamos a acercarlo al campo nuevamente, precisamente para esos tres elementos”, señaló Vinelli en entrevista en Exitosa.

Agregó que al momento de asumir el ministerio encontró 35 obras paralizadas por un valor de S/140 millones. Sostuvo que se necesitan reactivar dichas obras y ampliar la cobertura de crédito.

“He encontrado 35 obras paralizadas por 140 millones de soles. Tenemos que reactivar estas obras que son agua para los pequeños agricultores. He encontrado que uno de cada 10 productores recibe crédito. Hay que ampliar la cobertura para que tengan financiamiento, en la asistencia técnica también es lo mismo. Tenemos que trabajar con las juntas de regantes, con las organizaciones agrarias para que podamos llevar la asistencia técnica a los pequeños agricultores”.

Así también señaló que la agricultura moderna ya tiene un camino trazado, por lo que indica que el esfuerzo del gobierno va a ser para apoyar a la agricultura familiar o al pequeño agricultor. “Hay que activar pequeños proyectos de reservorios en la parte altoandina para que puedan tener acceso al agua; riego tecnificado para que puedan tener uso eficiente del agua; crédito y asistencia técnica para que puedan ser más productivos. Pero después, sumado a eso, una vez tengan su producción, ellos tienen que poder vender. Tenemos el mercado interno, hay que hacer líneas de comercialización directa con los mercados, y que se puedan sumar a cadenas de agroexportación del mercado externo”, añadió.

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Respecto al pedido de facultades legislativas, anunció que será presentado oficialmente ante el Congreso este domingo 2 de agosto. El titular del Midagri indicó que el objetivo es dotar al Ejecutivo de herramientas legales que permitan actuar con mayor rapidez ante la creciente inseguridad ciudadana y reforzar el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el sistema de justicia.

“En el pedido de facultades vamos a pedir la autorización al Congreso para enfrentar de manera directa la criminalidad y uno de los pedidos es que nos permitan y nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas, de manera temporal, puedan entrar a los penales. También hay que cuidar las calles y para cuidar las calles necesitamos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que vayan a hacer los rastrillajes en la zona de alta criminalidad para poder atrapar a los delincuentes”, afirmó el ministro.