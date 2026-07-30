El ministro de Desarrollo Agrario y Riego señaló que se reactivarán 30 obras paralizadas. (Foto: GEC)
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego señaló que se reactivarán 30 obras paralizadas. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, anunció que reactivarán más de 30 obras paralizadas y que se ampliará el crédito a los agricultores para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

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