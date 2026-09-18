Este desempeño reafirma la posición del Perú como segundo exportador mundial de palta. Foto: Midagri.
Este desempeño reafirma la posición del Perú como segundo exportador mundial de palta. Foto: Midagri.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), informó que, al cierre del primer semestre del 2026, los envíos de la palta Hass peruana alcanzaron las 505.377 toneladas, volumen que representa un incremento de 6,1% respecto de las 476.440 toneladas despachadas en el mismo periodo de 2025.

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