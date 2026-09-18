El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), informó que, al cierre del primer semestre del 2026, los envíos de la palta Hass peruana alcanzaron las 505.377 toneladas, volumen que representa un incremento de 6,1% respecto de las 476.440 toneladas despachadas en el mismo periodo de 2025.

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Este desempeño reafirma la posición del Perú como segundo exportador mundial de palta. En los últimos seis años, el trabajo articulado entre Senasa, productores y el sector privado ha permitido concretar la apertura de destinos estratégicos para la palta peruana, entre ellos Corea del Sur, Tailandia, Colombia, México, Malasia y Filipinas.

Actualmente, el Perú cuenta con 70 mercados abiertos para la palta, mientras que Senasa continúa gestionando el acceso a nuevos destinos como Vietnam, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia, lo que permitirá ampliar las oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de la palta peruana en los mercados de Asia y Oceanía.

La apertura de nuevos mercados representa también una oportunidad para potenciar la participación de pequeños productores, principalmente de zonas andinas, e incorporarlos progresivamente a las cadenas de comercio internacional.

Este crecimiento sostenido ha sido posible gracias al cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por los países importadores y al esfuerzo constante de los productores por mejorar sus prácticas agrícolas.

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Pequeños productores se incorporan a la cadena exportadora

Un aspecto destacado del crecimiento de la palta peruana es la creciente participación de la agricultura familiar en la cadena exportadora. Productores de regiones como Ayacucho, Lima provincias, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Áncash vienen integrándose progresivamente a este circuito agroexportador.

“La incorporación de pequeños productores al comercio internacional no solo fortalece la economía rural, sino que también evidencia el impacto positivo del trabajo articulado entre el Estado y los agricultores”, destacó Vilma Gutarra, titular del Senasa..

El “oro verde” peruano alcanzó las 771 mil toneladas en 2025

Durante la campaña 2025, el denominado “oro verde peruano” alcanzó 771.2016 toneladas exportadas. El 63% de estos envíos se concentró en tres mercados: Países Bajos, España y Estados Unidos, confirmando la importancia de Europa y Norteamérica para el crecimiento de este producto.

Europa se mantiene como el principal destino de la palta peruana, mientras que Estados Unidos constituye un mercado estratégico para diversificar y ampliar las oportunidades comerciales del sector. En Sudamérica, destaca el comportamiento de las exportaciones hacia Chile, país vecino y socio comercial estratégico que mantiene una dinámica relevante como destino de la palta peruana.

La producción de palta se concentra principalmente en las regiones de La Libertad, Lima, Lambayeque, Ica y Áncash, aunque en los últimos años el cultivo también se ha expandido hacia zonas de la sierra, como Cusco, Ayacucho y Huancavelica, ampliando las oportunidades productivas y comerciales para los agricultores.