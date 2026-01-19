Las frutas y hortalizas constituyeron más del 60% de las exportaciones no tradicionales a más de 100 mercados en los últimos once meses (enero-noviembre) del 2025, ratificando al Perú como uno de los principales productores y exportadores de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Cabe resaltar que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron más de 6.983 millones (60% de las agroexportaciones no tradicionales) a noviembre del 2025, cifra que significó un aumento de 11,8% respecto a 2024, debido primordialmente a la mayor demanda de alimentos de Estados Unidos, Europa y Asia. En ese periodo, las exportaciones agrarias totales alcanzaron US$13.312 millones.

Asimismo, en los primeros once meses del año pasado, las regiones de sierra y selva se convirtieron en los principales proveedores de alimentos a Estados Unidos, Europa y Asia, lo que permite proyectar al Midagri que las exportaciones agrarias estarían alrededor de los US$15 mil millones al cierre de este año, una cifra récord en materia de agroexportaciones.

Al mes de noviembre, 16 de los 24 departamentos del país registraron un significativo crecimiento y dinamismo agroexportador y comercial, destacando las zonas productoras de la selva, cuyas exportaciones se incrementaron en 53,0%, seguidas por la sierra con un aumento de 44,8% y la costa con un alza de 13,1%.

Por otro lado, en la región selva se registró un crecimiento de las agroexportaciones en los departamentos de Amazonas (+54,9%) con productos como café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano crudo, cacao en grano tostado; Madre de Dios (+34,9%) destacando productos como nueces del Brasil sin cáscara, los demás frutos de cáscara, maderas tropicales; San Martín (+103,8%) con las colocaciones de cacao en grano, aceite de palma y café sin tostar sin descafeinar.

Respecto a la región sierra se obtuvo un aumento de las agroexportaciones de Apurímac (+174,1%) resaltando los productos como la quinua, habas, frijoles de la especie vigna mungo; Cajamarca (+62,7%) con las ventas de café sin tostar sin descafeinar, tara en polvo, cacao en grano; Huánuco (+84,2%) con la manteca de cacao, pasta de cacao sin desgrasar, cacao en grano; Junín (+45,6%) con el café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano, jengibre sin triturar ni pulverizar; Puno (+2,0%) con quinua, café sin tostar sin descafeinar, cebollas y chalotes.

En relación a la región costa, Áncash (+0,7%) se destacó la venta de arándanos rojos frescos, paltas, mangos frescos; Arequipa (+5,8%) con las uvas frescas, alcachofas, paltas; Ica (+16,7%) con productos como las uvas frescas, arándanos rojos frescos, paltas; La Libertad (+6,6%) con productos como los arándanos rojos frescos, paltas, espárragos y frescos o refrigerados.

De otro lado, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, China, México, Chile, Alemania, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 77,1% del total del valor exportado en el periodo de estudio.