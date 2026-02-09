Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá, Ecuador. Foto: Andina.
Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá, Ecuador. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que, al cierre del 2025, se alcanzaron ventas por agroexportaciones en US$15.013 millones; que representaron un aumento del 17,3% en comparación a las ventas registradas en el año anterior.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Regreso a clases: ¿Cómo enfrentar los gastos escolares sin poner en riesgo tus finanzas?
Perú

Regreso a clases: ¿Cómo enfrentar los gastos escolares sin poner en riesgo tus finanzas?

Midagri: Perú superó ventas por agroexportaciones en más de US$15 mil millones al cierre del 2025
Perú

Midagri: Perú superó ventas por agroexportaciones en más de US$15 mil millones al cierre del 2025

Velarde advierte que la estabilidad de precios no está garantizada pese a la baja inflación, ¿por qué?
Perú

Velarde advierte que la estabilidad de precios no está garantizada pese a la baja inflación, ¿por qué?

El 56% de casos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas, ¿cómo revertir esta alarmante cifra?
Perú

El 56% de casos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas, ¿cómo revertir esta alarmante cifra?