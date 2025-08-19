El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el incremento reciente en el precio del limón responde a factores estacionales propios del cultivo, no obstante reitera que esta situación es temporal.

“El limón es un cultivo permanente, es decir, se produce durante todo el año. Sin embargo, tiene un ciclo fenológico anual que determina épocas de mayor y menor producción. En los meses de agosto y septiembre, el limón entra en una fase de menor cosecha, lo cual reduce la oferta disponible en los mercados”, explicó el Midagri.

Este comportamiento estacional es conocido por los productores y comerciantes del rubro, y es habitual que durante este periodo se registre un alza en los precios. Esta variación responde a la ley de oferta y demanda: a menor oferta, los precios tienden a elevarse.

Actualmente, el precio del limón bordea los S/6 por kilo, un leve aumento en comparación al mismo periodo del año 2024. No obstante, se espera que este aumento sea temporal, señaló el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

De acuerdo al reporte de hoy, los precios mayoristas reportan que, el limón en bolsa se encuentra a S/2,50 soles el kilogramo y el limón sutil en cajón está a S/2,72

En ese sentido, el Midagri indicó a la población que la producción de limón se encuentra en su fase baja, pero no está detenida. Además, en las próximas semanas se iniciará la recuperación de la oferta, con lo cual los precios tenderán a normalizarse progresivamente.

Cabe destacar que el mercado ya ha registrado comportamientos similares en años anteriores, sin afectar el abastecimiento general.

“Continuaremos monitoreando el comportamiento de precios en los mercados mayoristas y articulando con los productores, comerciantes y gobiernos regionales para asegurar el abastecimiento de alimentos a precios justos”, subrayó el Midagri.