El Gobierno ha destinado S/500 millones para Chavimochic III en el presupuesto del 2027, como parte de las inversiones priorizadas por el sector Agricultura. Foto: GEC.
El Gobierno ha destinado S/500 millones para Chavimochic III en el presupuesto del 2027, como parte de las inversiones priorizadas por el sector Agricultura. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que desde este mes se empezará a firmar los contratos para ejecutar obras clave en el megaproyecto de irrigación Chavimochic III, en el norte del país, entre ellas está Palo Redondo y el Sifón N° 3.

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