El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que desde este mes se empezará a firmar los contratos para ejecutar obras clave en el megaproyecto de irrigación Chavimochic III, en el norte del país, entre ellas está Palo Redondo y el Sifón N° 3.

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El ministro Marco Vinelli, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, informó que en septiembre de este año se suscribirá el contrato para ejecutar el Sifón N°3, ducto que forma parte de la infraestructura necesaria para la conducción del agua dentro del sistema de Chavimochic.

Para noviembre está prevista la firma del contrato para la represa Palo Redondo, componente central de la tercera etapa del proyecto que permitirá almacenar y regular agua para el sistema de irrigación.

“En septiembre de este año esperamos firmar el contrato para ejecutar el Sifón número 3 y en noviembre esperamos firmar el contrato para la represa y terminar Palo Redondo”, indicó el ministro.

“En este mes de septiembre vamos a firmar el contrato para poder ejecutar el Sifón N°3 y en el mes de noviembre firmaremos el contrato para que se ejecute y se culmine la represa Palo Redondo”, agregó el titular del Midagri.

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Asimismo, señaló que el Gobierno ha destinado S/500 millones para Chavimochic III en el presupuesto del 2027, como parte de las inversiones priorizadas por el sector Agricultura. La obra requiere un presupuesto total de más de S/4.000 millones de los cuales S/1.422 millones están a cargo del Midagri.

Por otro lado, Vinelli también se refirió al proyecto Majes Siguas, en Arequipa, para el cual el Midagri ha previsto S/59 millones en el presupuesto del 2027. Vinelli explicó que estos recursos estarán destinados a los estudios necesarios para el mantenimiento de Majes I, una intervención que según indicó, es necesaria para avanzar posteriormente con Majes II.

Adelantó que en diciembre de este año se firmaría el contrato para realizar dichos estudios y que el objetivo es ejecutar el mantenimiento de Majes I para permitir el desarrollo de la segunda etapa del proyecto.