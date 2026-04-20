Resumen

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También se resaltó en el primer bimestre, la mayor producción de maíz amarillo duro, yuca, caña de azúcar, papa, entre otros. (Foto: Andina)
También se resaltó en el primer bimestre, la mayor producción de maíz amarillo duro, yuca, caña de azúcar, papa, entre otros. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dio a conocer hoy que el sector agropecuario experimentó un crecimiento de 2,4%, en primer bimestre del año (enero-febrero) en comparación al mismo período del año pasado año, impulsado por la mayor producción del subsector agrícola (+2,9%) y del subsector pecuario (+1,8%).

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