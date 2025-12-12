El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que las ventas por agroexportaciones alcanzaron los US$11.569 millones en los primeros diez meses del año (enero-octubre), una cifra que representó un aumento de 19,6% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

En este periodo de análisis, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$1.412 millones, cifra que significó un aumento significativo de 40,9% respecto a lo registrado en el 2024, por las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$1.318 millones), azúcares de caña o remolacha refinados (US$32 millones), los demás azúcares de caña (US$23.1 millones), cuyas ventas ascendieron en 43,6%, 11,5% y 2,1% respectivamente. Estos productos explican el 97,2% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$10,157 millones, lo que significó un aumento de 17,2% a lo observado en el 2024. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: arándanos frescos US$1.806 millones (17,8% de participación), paltas US$1.353 millones (13,3%), uvas frescas US$864 millones (8,5%), cacao en grano crudo US$844 millones (8,3%), entre otros.

También destacaron las ventas de espárragos frescos US$305 millones (3,0%), los demás cítricos US$244 millones (2,4%), mangos frescos US$240 millones (2,4%), alimentos para animales US$177 millones (1,7%), las demás frutas y otros frutos US$158 millones (1,6%), mango congelado US$148 millones (1,5%), y otros.

Los productos de mayor contribución positiva al mes de octubre de este año respecto al 2024 fueron: cacao en grano crudo (+29,4%), arándanos frescos (+11,8%), uvas frescas (+25,3%), paltas (+9,3%), mango congelado (+156,4%), carmín de cochinilla (+115,6%), manteca de cacao acidez superior (+88,9%), demás frutas y otros frutos (+70,0%), mangos frescos (+20,9%), cacao en polvo (+79,4%), entre los principales. Las exportaciones agrarias al cierre del año estarían en alrededor de US$15 mil millones.

Principales mercados

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, China, Inglaterra, Chile, Alemania, México, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 76,5% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

De acuerdo al registro oficial, entre enero-octubre la balanza comercial agraria registró un superávit de US$5.874 millones, cifra mayor en 32,0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedece por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias (US$1.899 millones de aumento respecto al 2024).