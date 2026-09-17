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Resumen

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Mientras el consumo avanza y la oferta se renueva con cientos de productos, una ola poco habitual de empresas asiáticas está ingresando al país, principalmente con propuestas de tratamiento facial y protección solar.
Mientras el consumo avanza y la oferta se renueva con cientos de productos, una ola poco habitual de empresas asiáticas está ingresando al país, principalmente con propuestas de tratamiento facial y protección solar.
Por Fiorella Gil Mena

El mercado peruano de belleza y cuidado personal atraviesa una nueva etapa. Mientras el consumo avanza y la oferta se renueva con cientos de productos, una ola poco habitual de empresas asiáticas está ingresando al país, principalmente con propuestas de tratamiento facial y protección solar. En paralelo, grandes marcas internacionales como Sephora y Kiko Milano avanzan con mayor cautela, mientras terminan de resolver sus registros y acuerdos de distribución.

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