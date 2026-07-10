El Gobierno promulgó la ley 32722 del Congreso, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia de los incentivos contemplados en la Ley 30001, conocida como Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.

La norma, que fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano, prorroga los beneficios que inicialmente vencían el 13 de junio de julio del 2026 y establece que la nueva ampliación entrará en vigor desde el 14 de julio de este año.

Productos que están exonerados de pagar impuestos

La legislación permite que los migrantes retornados accedan, por única vez, a la exoneración del pago de tributos para ingresar al país determinados bienes adquiridos en el exterior. Entre ellos se encuentran:

Menaje de casa por un valor de hasta US$50.000.

Un vehículo automotor hasta por US$50.000.

Instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital, dispositivos médicos y otros bienes vinculados a actividades profesionales, técnicas o empresariales, hasta por un valor máximo de US$350.000.

El objetivo es facilitar el retorno de los connacionales y promover que puedan reiniciar actividades laborales, profesionales o empresariales en el Perú sin afrontar una elevada carga tributaria por el traslado de sus bienes.

Cabe resaltar que los incentivos están dirigidos a los peruanos que residan en el exterior y decidan retornar al país de manera permanente, siempre que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado y su reglamento.

Con esta ampliación, el país mantendrá vigente este régimen especial durante tres años y medio adicionales, hasta finales del 2029.