El objetivo es facilitar el retorno de los connacionales y promover que puedan reiniciar actividades laborales, profesionales o empresariales en el Perú sin afrontar una elevada carga tributaria por el traslado de sus bienes. Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
El objetivo es facilitar el retorno de los connacionales y promover que puedan reiniciar actividades laborales, profesionales o empresariales en el Perú sin afrontar una elevada carga tributaria por el traslado de sus bienes. Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

El Gobierno promulgó la ley 32722 del Congreso, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia de los incentivos contemplados en la Ley 30001, conocida como Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.

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