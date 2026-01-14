El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) designó, mediante la Resolución Suprema N° 003-2026-TR, a Miguel Vegas Carrera en el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la cartera.

“Se resuelve designar al señor Miguel Vegas Carrera en el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo“, se lee en la resolución publicada en el diario El Peruano.

Por otro lado, mediante la Resolución Suprema N°002-2026-TR, se aceptó la renuncia formulada por Edgar Quispe Remón a dicho cargo.

Quispe Remón ocupo el cargo desde septiembre del 2025, tras su renuncia el gobierno le dio las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Jerí Oré, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fausto Fernández Cáceres.