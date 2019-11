En el período enero-setiembre de 2019, las agroexportaciones sumaron US$ 5.042 millones, un incremento de 5,3% en comparación a los US$ 4.787 millones registrados en el mismo periodo de 2018, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Dentro de la canasta agroexportadora, resaltan las colocaciones al exterior de frutas y hortalizas, añadió la cartera agrícola.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron paltas frescas o secas, uvas frescas, café sin tostar, sin descafeinar, arándanos frescos, espárragos frescos, mangos frescos, preparaciones para alimentación animal, los demás cítricos, bananas o plátanos tipo "Cavendish Valery" frescos y cacao crudo en grano, entero o partido; estos 10 productos en conjunto concentraron el 55% del total exportado.

En los primeros nueve meses del año, sobresalieron los mayores colocaciones de paltas frescas o secas, con US$ 730 millones (+1%); uvas frescas, que alcanzaron US$ 372 millones (+20%); arándanos frescos, con US$ 343 millones (+56%); espárragos frescos, con US$ 262 millones (+6%); los demás cítricos, con US$ 125 millones (+10%); cacao crudo en grano, entero o partido, con US$ 108 millones (+10%); entre otros.

Destinos

Estados Unidos es el principal mercado destino de los envíos agrícolas, pues concentra el 31% del total, según el Minagri. Los principales productos exportados son frutas y hortalizas.

De acuerdo al reporte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Ecuador, China, Alemania, Chile, Colombia y Canadá, estos diez países concentraron el 77% del total del valor FOB exportado.