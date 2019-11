Una semana antes de que el Ejecutivo disolviera el Congreso de la República, este último aprobó la ampliación de la Ley 27360 de promoción agraria hasta el 31 de diciembre del 2031. La norma -que incrementó el jornal mínimo de S/35 a S/39, el aporte a Essalud de 4% a 6% y las vacaciones de 15 a 30 días- debía ser enviada al Ejecutivo para que recibiera su autógrafa. Eso no aconteció y en el escenario actual el Gobierno prevé aprobarla vía decreto de urgencia (D.U.).

El Comercio conversó al respecto con el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro.

Están a puertas de aprobar la ley de promoción agraria. ¿Qué aspectos técnicos están retrasando su aprobación?

Lo que se está evaluando, toda vez que no hay Congreso -si bien norma ya fue aprobada, por diversas circunstancias no fue elevada al Ejecutivo a tiempo-, es si calza dentro de lo que es un D.U. La parte legal es lo que se tiene que analizar para que más adelante no pueda ser cuestionada. Todo lo que es decreto de urgencia va a la revisión de la Comisión Permanente. [La Comisión] Elevará su informe al nuevo Congreso que se instalará después del 26 de enero.

Para que calce, ¿qué modificaciones se podrían hacer?

Estamos viendo que se respeten las condiciones tal cual fueron aprobadas.

¿Se podrían agregar nuevos beneficios?

Hay cuatro y hasta cinco mejoras sustanciales. La idea es aprobar [el D.U. que amplía la ley de promoción agraria] tal como fue aprobada [la norma en el Congreso]. No queremos alterar nada; por el contrario, [queremos] fortalecerla para que evitar cualquier situación adversa a esta propuesta que trae consigo mejoras sustanciales.

¿Qué plazos se han puesto desde el Gobierno para poder hacer este análisis legal?

Calculo que en dos o tres semanas máximo deberíamos tener algo mucho más aterrizado. Repito:[el motivo del plazo] no se debe al cuestionamiento a la norma, sino es el análisis y la adecuación propia para poder emitir un decreto de urgencia que tenga la relevancia que está norma como tal va a significar.

