Las agroexportaciones sumaron US$ 2.067 millones a abril de este año, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Este desempeño significó un incremento de 0,04% respecto a similar período del año anterior.

Este resultado fue apuntalado por los mayores envíos de arroz, cuyas ventas se han cuadruplicado y su valor se ha multiplicado por cinco en el primer cuatrimestre del año.

Además, destacaron los mayores valores de exportación de las uvas frescas que alcanzaron US$ 464 millones (+30%), mangos frescos US$ 219 millones (+21%), paltas frescas US$ 157 millones (+6%), mango congelado US$ 86 millones (+45%), quinua US$ 39 millones (+10%), jengibre sin triturar ni pulverizar US$ 19 millones (+169%), entre otros.

A diferencia de otras actividades económicas, las exportaciones de productos no tradicionales provenientes del sector agropecuario no registraron cifras negativas de crecimiento en términos de valor, anotó la cartera agrícola.

La balanza comercial agraria en el periodo enero-abril del 2020 registró un superávit de US$ 471 millones, cifra superior en 2% en comparación con la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Esta situación es atribuible a que se registraron exportaciones por un valor de US$ 2.067 millones, mientras que las importaciones agrarias en valor FOB totalizaron en US$ 1.596 millones.

Exportaciones de arroz

Uno de los productos de mayor dinamismo en las exportaciones agrarias es el arroz cuyo valor FOB se ha multiplicado por más de 410%, respecto a lo observado en similar periodo del 2019, explicado por la importante demanda de este cereal por parte de Colombia, gracias a la liberación de impuestos y las mayores cuotas de exportación negociado entre ambos países. Los envíos totalizaron US$ 24 millones.

Mientras en el período enero-abril de 2019 se vendieron 8,898 toneladas de arroz semiblanqueado o blanqueado peruano, en ese mismo periodo de 2020 se exportaron 36.344 toneladas del cereal, lo que representó un incremento de 308%. Colombia fue el principal país demandante de dicho producto (98% de las exportaciones totales de arroz).

Por su parte, las exportaciones agrarias tradicionales durante el periodo analizado alcanzaron los US$ 75 millones (4% del total exportado). Dentro de este grupo de productos resaltaron las exportaciones de café sin tostar (US$ 56 millones) y los demás azúcares de caña (US$ 10,9 millones) los cuales explicaron el 90% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las agroexportaciones no tradicionales durante el periodo de enero-abril sumaron los US$ 1.992 millones (96% de las agroexportaciones totales), cifra 2,2% mayor a lo observado en similar periodo del 2019.

Los principales productos de exportación fueron las uvas frescas (23%), mangos frescos (11%), paltas frescas (8%), mango congelado (4%), espárragos frescos (3%), bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos (3%); preparaciones para alimentación animal (3%), granada (3%), arándanos frescos (2%) y quinua (2%), entre otros.

Los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, España, China, Colombia, México, Ecuador, Corea del Sur y Canadá. Estos diez países concentraron el 77% del total del valor FOB exportado.