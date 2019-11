Desde junio de este año, ha quedado pendiente que el Ejecutivo apruebe las disposiciones finales del reglamento de la Ley 30681, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis medicinal. Sin su aprobación, todavía no se pueden ejecutar proyectos alrededor del negocio de la planta, pese a que varias empresas ya han estructurado planes de un negocio de corto, mediano y largo plazo, según un informe de Día1.

Al respecto, el titular de Ministerio de Agricultura (Minagri), Jorge Montenegro, indicó a El Comercio que se está trabajando con los sectores involucrados; y espera que estas disposiciones finales del reglamento sean aprobadas en el primer trimestre del próximo año.

El Minagri debe aprobar los parámetros productivos del cannabis medicinal. ¿Cuándo estima que estarán listos?

[Se] están evaluando. Por parte del Minagri, ya tienen una posición al respecto sobre este tema de reglamentación. Nos falta trabajar algo con Digesa. Hay que entender que son varios sectores involucrados. Se está avanzando. En cultivos y variedad. Por tratarse de un tema de cultivos, es manejable. Lo que queremos definir con el Ministerio del Interior y Digesa es si la variedad que se está contemplando es la que reglamentariamente se pueda porque hay variedades y variedades. No todas tienen el mismo rendimiento. Tienen una concentración distinta según la variedad, según la especie.

¿Cuándo cree que van a tener listo el tema?

Es una buena pregunta. Dios mediante podría ser en el primer trimestre del próximo año. Como esto fue un cultivo ilícito, hay que tener mucho cuidado. Porque más que una solución, puede generarse un problema mayor. Queremos estar seguros de que lo que se pueda normar calce en los beneficios que son medicinales

¿En qué estado está la aprobación de la adenda 13 en Majes Siguas II y Chavimochic III?

En Majes Siguas II, hoy tenemos una propuesta de la adenda 13. Se han hecho las secciones preparatorias y se está por definir si la elevación de este documento va al MEF para que sea evaluado, lógicamente esto va a contraloría y una vez que ya tengamos prácticamente esto definido va a Consejo Regional, donde se define la aprobación de la adenda 13. En ello estamos trabajando: está la Supervisión [del proyecto, Autoridad Autónoma de Majes - Autodema], el Concesionario [Concesionaria Angostura – Siguas), el Gobierno Regional y nosotros como Agricultura, dándoles soporte técnico. Venimos meses atrás trabajando eso. Aquí hay una decisión a nivel de gobierno regional para poder sacar esto adelante.

¿Cuándo se va a definir?

Ya lo tienen trabajando. Tengo entendido que ya han trasladado el documento a la supervisión. La Supervisión ha dicho que a quincena o fines de diciembre tienen ya un análisis. Ya recibió el documento técnico de la Supervisión y el Supervisor está evaluando. Una vez evaluada la conformidad del documento como tal, se eleva al MEF.

¿Y Chavimochic III?

Chavimochic hoy día todavía – aquí nuevamente el Presidente ha sido bastante claro: “cero corrupción”, no podemos hacer ninguna negociación con la corrupción, más aún cuando hablamos de Odebrecht. En tanto eso no se resuelva todavía está pendiente. Hay una visión de que Palo Redondo, que es una presa que está a un avance del 70% tenga que completarse. El gobierno del presidente Vizcarra ha dispuesto que sea atendido, pero en la medida que el tema de corrupción sea superado. No podemos negociar con aquellos que ya han vulnerado el tema que tiene que ver con la esencia y la afectación el gobierno y el Estado frente a coimas.

Las empresas que operan en Chavimochic señalan que existe un peligro porque a la presa no se le ha hecho aparentemente el revestimiento y con las avenidas podría dañarse.

Pero hay que tener presente que es un tema que está también a nivel del gobierno regional [de La Libertad]. Son decisiones que toma el gobierno regional para con ese mecanismo. Hay varias salidas. Hay como cinco temas para poder obrar. La idea es que estas tienen que ser canalizadas de acuerdo a ley, pero no podemos negociar con la corrupción. Eso descartémoslo al cien por ciento. Veamos si pude ser obra pública o transferir a otro. No podemos negociar con aquel que ya sabemos e identificamos que hay un tema de corrupción.