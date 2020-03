El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) desestima un aumento de los precios de la leche, ante la posible aprobación por parte del Pleno del Congreso hoy de proyectos de ley que prohíben el uso de leche en polvo reconstituida en la fabricación de productos lácteos. "El Ministerio no tiene una preocupación de que vayan a irse (incrementarse) los precios o haya escasez porque el mercado se acomoda ante la demanda y los hábitos de consumo que tiene la gente", sostuvo Pablo Quijandría, viceministro de Políticas Agrarias.

El Viceministro realizó estas declaraciones a la prensa tras ser consultado sobre un comunicado difundido hoy por la Asociación de Industriales Lácteos (Adil), que advertía un posible incremento de precios de la leche tras la aprobación de los proyectos de ley mencionados. También informaba que los industriales lácteos "no podrán comprar la leche de la mayoría de los productores ganaderos" del Perú por no contener "los componentes suficientes que la norma exige para la leche evaporada".

"Durante el período de inundaciones [en febrero y marzo pasados] solo el limón subió y el resto [de productos agrícolas], no. En este momento los mercados agrícolas están bien ordenados", sostuvo. En ese sentido, indicó que existe "una lucha" de intereses en el sector lácteo actualmente. No obstante, indicó que una medida que permitiría paliar una eventual alza de los precios de la leche sería que se incrementen la comercialización del producto. Al respecto, dijo que la lechería aumentó entre 2% y 3% en los últimos cinco años en las zonas tradicionales de la actividad (Cajamarca, Puno, Arequipa, Lima), pero está siendo orientada a la fabricación de quesos. "Si el precio es adecuado, se va a incrementar hacia leche fluida", apuntó. Dijo que este año el Minagri ha apoyado la siembra de alfalfa dormante (alimento para ganado) en 5.000 hectáreas en zonas altoandinas. Reconoció que las estadísticas del Minagri difieren con las de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), que estiman que la tasa de crecimiento promedio de leche fresca cayó por año en promedio de 5,8% (200-2007) a 2,3% (2012 a 2016). DESCENTRALIZACIÓN LÁCTEA En esa línea, informó que el Minagri está conversando con los productores ganaderos lácteos sobre la posibilidad de conformar núcleos industriales, que permitan abastecer mercados regionales. "En un par de años esperamos tener cooperativas con plantas de leche no muy costosas, no solo para el mercado regional sino estatal", dijo, en relación a los programas sociales Vaso de Leche y Qali Warma. "No tienen que ser empresas grandes, [sino organizaciones] que trabajen sobre un volumen que permita alcanzar un punto de equilibrio adecuado, además de producir quesos de alta calidad", agregó. Así, el plan apuesta por descentralizar la cadena productiva láctea. "La leche que se produce en Puno, la enfrían, envasan y trasladan a Lima y [la leche] regresa en lata o caja [hasta Puno]", observó el Viceministro y apuntó que promoverán la instalación de maquinaria capaz de procesar entre 150 mil y 250 mil litros de leche por día. Dicha política permitiría incrementar los precios de leche en chacra de S/1 a S/1,20-S/1,30, estimó. EN 48 HORAS HABRÁ REGLAMENTOS Precisó que ayer el Gabinete debatió los borradores de los reglamentos de la leche y productos lácteos y el de la ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. "Saldrá hoy o mañana", dijo en referencia al primero. DATOS ►Para poder abastecer al mercado local de leche es necesario aumentar el rendimiento promedio de leche por vaca de 6,3 litros a 8,4 litros por día, según la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep).