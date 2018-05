Minam: Buscamos reducir el uso innecesario del plástico No se quiere convencer a la gente que no use plástico sino que haga un uso responsable y promover el reciclaje, afirmó la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz

La titular del Minam que no se quiere convencer a la gente que no use plástico sino que haga un uso responsable y promover el reciclaje, para que los residuos reaprovechables sirva como insumos en la elaboración de otros productos.. (Foto: Shutterstock) Shutterstock