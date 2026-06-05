Resumen

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La plataforma reúne actualmente iniciativas provenientes de 21 regiones del país, vinculadas a la biodiversidad, la economía circular, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la eficiencia en el uso de insumos y la generación de valor local. Foto: GEC.
La plataforma reúne actualmente iniciativas provenientes de 21 regiones del país, vinculadas a la biodiversidad, la economía circular, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la eficiencia en el uso de insumos y la generación de valor local. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio del Ambiente (Minam) proyectó que, para el año 2027, la Plataforma de Negocios Verdes alcance un total de 500 iniciativas sostenibles inscritas, lo que representará un crecimiento superior al 177% respecto a las más de 180 que actualmente forman parte de esta herramienta digital.

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