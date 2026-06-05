El Ministerio del Ambiente (Minam) proyectó que, para el año 2027, la Plataforma de Negocios Verdes alcance un total de 500 iniciativas sostenibles inscritas, lo que representará un crecimiento superior al 177% respecto a las más de 180 que actualmente forman parte de esta herramienta digital.

Asimismo, se prevé incrementar la oferta de productos y servicios sostenibles de más de 200 a más de 800, fortaleciendo así este espacio virtual como una vitrina nacional que conecta emprendimientos sostenibles con nuevos públicos, mercados y oportunidades de articulación.

El director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Minam, Elvis García Torreblanca, destacó que la plataforma reúne actualmente iniciativas provenientes de 21 regiones del país, vinculadas a la biodiversidad, la economía circular, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la eficiencia en el uso de insumos y la generación de valor local.

“Para el 2027 prevemos superar las 500 iniciativas sostenibles inscritas y alcanzar más de 800 productos y servicios ofertados. Nuestro objetivo es seguir ampliando el alcance de la plataforma y consolidarla como una herramienta estratégica para visibilizar y fortalecer los Negocios Verdes del Perú”, señaló.

Añadió que estos emprendimientos demuestran que es posible producir, transformar y comercializar bienes y servicios incorporando criterios ambientales y sostenibles en toda la cadena de valor, contribuyendo al desarrollo económico y a la conservación de los recursos naturales.

Además, el Minam informó que la plataforma incorporará, en una segunda etapa, módulos de capacitación, herramientas especializadas y espacios de articulación orientados a fortalecer capacidades empresariales, potenciar emprendimientos y facilitar el acceso a oportunidades de financiamiento con la participación de entidades públicas y privadas.

Cabe destacar que los negocios e iniciativas que forman parte de esta plataforma cuentan con el reconocimiento de “Eco y Bionegocios” otorgado por el Minam o con la marca “Aliados por la Conservación” del Sernanp. Además, incluyen experiencias promovidas por programas y proyectos del sector Ambiente, como el Programa Bosques, el Proyecto FOLUR, el Proyecto Bosques Amazónicos/ASL2 y Probosques y Humedales.