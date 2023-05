El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, señaló que, tras finalizar el primer trimestre del 2023, trece regiones del interior del país aumentaron sus exportaciones respecto a los resultados obtenidos en el mismo periodo, el año pasado.

Se trata de Piura (+30 %), Lambayeque (+21 %) y la Libertad (+11 %) en el norte; Moquegua (+141 %), Tacna (+3 %) y Apurímac (+2 %) en el sur; Pasco (+222 %), Junín (+60 %), Huancavelica (+42 %), Ica (+7%) y Huánuco (+1%) en el centro; y Loreto (+31 %) y San Martín (+7 %) en el oriente peruano.

“Nuestras regiones están aumentando sus exportaciones, superando día a día los problemas presentados. Nosotros debemos continuar mejorando y facilitando las condiciones de accesos de nuestros productos para que puedan seguir creciendo y mejorando su posicionamiento en los mercados internacionales”, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews.

Sur y norte

En el sur del país, el incremento en los envíos de cobre (+178 %) y molibdeno (+92 %) permitió que las exportaciones de Moquegua acumulen alrededor de US$ 953,8 millones y, con ello, compensar la caída en los envíos de ácido sulfúrico y harina de pescado.

Apurímac y Tacna, por su parte, totalizaron US$ 350 millones y US$ 504,9 millones respectivamente, debido, en ambos casos, a mayores ventas de molibdeno. En el primero, las exportaciones de este bien aumentaron 193 %; y en el segundo, 58 %.

Es preciso mencionar que la región fronteriza experimentó también una notoria subida en las ventas internacionales de aceitunas (+24 %) y ovas de pez volador (+27 %).

En el norte, Piura registró mayores envíos de fueloil (+414 %), fosfatos (+86 %), pota (+205 %) y uva (37 %). De esta manera, acumuló US$ 1 031,8 millones entre enero y marzo, un evidente crecimiento frente a los US$ 793,1 millones que obtuvo el año pasado durante ese mismo periodo.

Lambayeque, por otro lado, alcanzó los US$ 165,3 millones. Este logro se explica gracias a las ventas de frutas como arándanos, uva y palta, que se incrementaron en 155 %, 99 % y 79 % respectivamente. Y La Libertad -que sumó US$ US$ 971,1 millones durante los primeros tres meses del año- destacó por sus envíos de antracita (+160%), harina de pescado (+69%) y espárrago (+20 %).

Centro y oriente

Ica se alza como la primera región exportadora de las seis que conforman esta lista en el centro del país. Al cierre de marzo, acumuló US$ 1 983,4 millones debido a sus envíos de cobre (+75 %) y uvas (+23 %), que permitieron compensar la caída en las ventas de hierro.

Pasco sumó US$ 287,6 millones por las ventas minerales como el cobre (+420 %), y concentrados de plata y plomo (+401 %). En Junín, que alcanzó US$ 668,3 millones, destacaron los despachos de zinc (+174%), cobre (+78%) y jengibre (+54%).

Huancavelica totalizó US$ 38,1 millones por un notorio crecimiento en las ventas de cobre (+378 %) y trucha (+138,2 %); y Huánuco acumuló US$ 2,7 millones gracias a sus envíos de papaya andina, que sumaron US$ 132 mil; y palta, que logró sumar US$ 1 millón.

Por último, en el oriente peruano, gracias a mayores despachos de crudo de petróleo (+46 %), la región Loreto ha generado US$ 51,4 millones. San Martín (US$ 56,5 millones), por su lado, explica su crecimiento en los envíos de aceite de palma y derivados (+16 %), cacao en grano (+59 %) y productos forestales (+2449 %).