Al cierre del tercer trimestre del año, un total de 16 regiones del interior del país vieron crecer sus envíos al extranjero respecto al mismo periodo de 2021. Entre ellas, destacaron las regiones orientales de Loreto y Ucayali, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según el Reporte Mensual de Comercio Regional - Setiembre 2022, ambas regiones superaron sus valores históricos anuales en los primeros nueve meses del año. Así, Loreto alcanzó los US$ 196,5 millones al cierre de setiembre, valor 300% mayor al registrado el año pasado, debido al incremento en las exportaciones de crudo (406%).

Por su parte, la región de Ucayali sumó US$ 94,2 millones al tercer trimestre del año (72%), en gran medida, por un aumento en los envíos de aceite de palma y derivados (96%).

“Los resultados nos hacen prever que al menos 10 regiones del país lograrán cifras récord de exportación al cierre de año. Esta es una noticia que nos compromete a seguir apoyando a nuestros exportadores en este largo camino de reactivación”, indicó el titular del Mincetur, Roberto Sánchez.

Norte

De acuerdo al reporte de setiembre 2022, todas las regiones del norte del país aumentaron sus exportaciones durante el periodo. En términos monetarios,

Áncash ocupa el primer lugar. Al cierre de setiembre acumuló poco más de US$ 5.078 millones en ventas al extranjero, lo cual representa un 5,1% más de lo obtenido en ese mismo periodo durante el 2021. El zinc mostró mayor dinamismo en esta región totalizando US$ 875,6 millones (17,3%).

La Libertad se encuentra en el segundo puesto. Entre enero y setiembre, ha registrado un crecimiento de 10.6% totalizando US$ 3.089,7 millones en envíos, sobre todo, gracias a un notable crecimiento en las ventas de alimentos para langostinos (47%) que, a setiembre, alcanzó US$ 182,1 millones; y arándanos, que alcanzaron los US$ 427 millones (32,7%).

Piura, con US$ 2.069,7 millones en exportaciones (13%); Cajamarca, que sumó US$ 1.356,4 millones (13,6%); Lambayeque, con US$ 607,9 millones (2,8%); y Tumbes, que acumuló US$ 146,5 millones (24,8%).

Centro

Dos regiones del centro aumentaron sus exportaciones: Ica y Huánuco. El primero logró generar US$ 4.644,4 millones (9,1%) en ventas al mundo, durante los primeros nueve meses del año, esto debido a un destacado incremento en los envíos de cobre (114%) que totalizaron US$ 667,7 millones.

Por su parte, Huánuco, tuvo un crecimiento de 36,6% en sus exportaciones al cierre de setiembre, al generar US$ 7,1 millones. Las ventas de frijoles sumaron US$ 2.1 millones (1,038.5%).

Respecto a las regiones del sur, las exportaciones de Cusco totalizaron US$ 4,103.2 millones (72.7%) gracias al aumento en las ventas de gas natural (US$ 2.525,3 millones – 307%), debido a la escasez del producto en el mundo.

Sur

En Arequipa los envíos sumaron US$ 4.527,4 millones al cierre de setiembre, valor 15,8% mayor al registrado en el mismo periodo, el año pasado. Durante ese periodo, las ventas de molibdeno aumentaron de manera notoria (50,4%) alcanzando US$ 270,5 millones.

Moquegua, registró un crecimiento del 3% (US$ 2.227,6 millones) durante los primeros nueve meses del año, gracias a un incremento de +191,1% en los envíos de ácido sulfúrico, que acumularon US$ 108,2 millones.

Oriente

A las regiones de Loreto y Ucayali, se suman San Martín, Madre de Dios y Amazonas. La primera de ellas generó US$ 183 millones (+69,2%) producto de un crecimiento de 99,1 % en los envíos de aceite de palma y palmiste, que alcanzaron los US$ 91 millones. Todo durante el periodo enero-setiembre del 2022.

Madre de Dios logró ventas al exterior por US$ 122,9 millones (6,7%), en gran medida, por el aumento en los envíos de productos forestales. Estos acumularon US$ 13,3 millones, registrando así un crecimiento de 30,3% respecto a similar periodo en el 2021.

Finalmente, la región Amazonas generó US$ 44,8 millones en exportaciones, es decir, 54% más de lo obtenido entre enero y setiembre del año pasado. Destacaron las exportaciones de tara en polvo (434,8%) y café (53,5%).