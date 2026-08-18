Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, lideró hoy una reunión de trabajo con el equipo técnico de ARS Progetti SPA, empresa encargada de elaborar este estudio que involucra un aspecto relevante de la gestión de Machu Picchu. Foto: gob.pe
Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, lideró hoy una reunión de trabajo con el equipo técnico de ARS Progetti SPA, empresa encargada de elaborar este estudio que involucra un aspecto relevante de la gestión de Machu Picchu. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció la elaboración del Estudio de Capacidad de Carga y Límite de Cambio Aceptable del Santuario Histórico de Machu Picchu, esto en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

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