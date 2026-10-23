El plan fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 383-2026-MINCETUR y para lograr estos objetivos, se promoverá el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Foto: Mincetur.
El plan fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 383-2026-MINCETUR y para lograr estos objetivos, se promoverá el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Foto: Mincetur.
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó el Plan Nacional de Orden Turístico 2026-2031, que busca mejorar los destinos turísticos del país para que los visitantes disfruten de viajes más seguros y mejores servicios.

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